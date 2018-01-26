Когда в 2006-м году Янис Мединьш (имя изменено) и его супруга Айя (имя изменено), выступившая в качестве поручителя, брали в банке ипотечный кредит, они хотели только одного - как можно скорее иметь крышу над головой. В то время Айя нянчила малыша. "Мы нашли самую дешевую трехкомнатную квартиру. Эта была старая квартира в литовском проекте. Оценкой занимались специалисты Aizkraukles banka (сейчас ABLV Bank)", - вспоминает Янис.

На покупку квартиры Aizkraukles banka выдал Янису ипотечный кредит в размере около 70 тысяч евро. Через пару лет в стране случился экономический кризис, и мужчина не смог выполнять кредитные обязательства. Квартиру семья потеряла в 2012-м году, когда Янис начал процесс неплатежеспособности. С этого времени мужчина с супругой и двумя несовершеннолетними дочками был вынужден ютиться в муниципальной однокомнатной квартире.

Процесс неплатёжеспособности и выплат долговых обязательств банку завершился в 2015-м году. Квартира Мединьшей была продана на аукционе за 25 тысяч евро плюс три года Янис отчислял банку с ежемесячной зарплаты по 212 евро. В итоге от общего огромного долга удалось вернуть примерно 30 тысяч евро. Оставшийся долг банку по завершении процесса неплатежеспособности был погашен. "Казалось, мы снова начали жить. Сами могли себя содержать, ничего не просили, растили двоих детей, водили их на кружки", - вспоминает Янис.

И вот в ноябре жена Яниса Айя получила из ABLV Bank и взыскателей задолженности письменное требование ей как поручительнице покрыть не оплаченные мужем долговые обязательства - примерно 45 тысяч евро. Семья была просто "убита" этим сообщением. "Банк и так у нас все отнял. Пустил нас по ветру. Теперь пытается взыскать долг задним числом. У нас только зарплаты, с них мы не можем ничего отдать. Что они могут получить, если доходы Айи чуть больше минимальной зарплаты?" - возмущается Янис. По словам мужчины, из-за сильного стресса в семье, ухудшилось здоровье младшей дочки.

После консультации с юристом стало ясно, что у семьи только один путь — процесс неплатежеспособности. На этот раз его должна пройти Айя. "Самое несправедливое, что однажды наша семья уже проходила процесс неплатежеспособности. У нас семейные доходы, а не отдельно доходы мужа и доходы жены. Почему мы снова должны проходить этот сложный и дорогой процесс, платить снова? Почему уже тогда, в 2012-м году, нам не предложили пройти процесс неплатежеспособности как семье?" - не скрывает отчаянья Янис.