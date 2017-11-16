Портал Delfi приглашает стать героем серии статей о людях, у которых есть хорошая (редкая? необычная?) профессия, но они не могут найти для себя работу в Латвии. Напишите нам по адресу rus.redakcija@delfi.lv, через форму на Delfi Репортер или через наш профиль на Facebook. Наш журналист свяжется с вами. В случае необходимости, гарантируем анонимность.

Упрощенное исследование ситуации показывает, что одна из главных причин, почему многие специалисты не могут найти работу в Латвии — у них нет нужной категория знания госязыка. Смогут ли ее предъявить приглашенные иностранцы? Вряд ли. Но если это так, то просим рассказать, почему так получилось? Что мешает просвещенным жителям Латвии получить сертификат: нет времени, нет денег, нет методики, есть обида, есть предвзятость работодателя или комиссии, есть чрезмерные требования… Какую помощь в этом вопросе вы хотели бы получить от государства?

По данным исследования рабочей силы ЦСУ Латвии, в начале 2000-х в Латвии наблюдался существенный дисбаланс между занятостью латышей и нелатышей трудоспособного возраста 20-64 лет (2005 год: 71,1% латышей на 66,4% нелатышей-граждан). За жирные годы, к началу экономического кризиса в 2007 году, эти показатели практически сравнялись (2007 год: 76% латышей на 73,8% нелатышей-граждан). В 2009 году, когда уровень безработицы начал расти, были приняты новые языковые требования — жесткие категории практически по всем специальностям. Сейчас незанятость среди нелатышей снова намного выше (2015 год: 75,2% латышей на 70,2%), а среди нелатышей-неграждан процент неработающих еще ниже — 64,2%.

Одновременно преподаватели курсов, готовящих к сдаче экзаменов на категорию, сообщают, что требования к знаниям языка стали заметно строже. Такую информацию получают от учеников, которых готовят, как обычно, а на выходе — провал.

Например, рассказывает преподаватель Илзе К., что сильно усложнилась лексика экзаменторов, вырос и уровень заданий. Если раньше в тесте на первую категорию было предложение "описать картинку" (что видишь), то теперь выдают две картинки и просят сравнить и описать сходства и различия, что значительно труднее для начинающих постигать язык. Между тем сомнительно, что дворнику или животноводу (для работы по этим специальностям нужна такая группа) потребуется сравнивать увиденное на двух дворах или фермах.

Возможно, есть и другие подводные течения, которые не позволяют латвийским работодателям найти "профи" в своем отечестве, а специалистам найти рабочее место на родине. Если они есть у вас — просим рассказать обо всех.

Список 303 специальностей, которые, по мнению Минэкономики, стали или скоро станут дефицитными в Латвии:

http://g1.delphi.lv/images/pix/empielikums-050917-profesiju-2099-49451335.docx



По прогнозам Минэкономики, число трудоспособных жителей уменьшается, и к 2020 году уровень безработицы в Латвии упадет до 6%, что может стать причиной для перегрева рынка труда и преградой для достижения заветной цели — роста ВВП как минимум на 5% в год.

Министерство предложило упростить порядок трудоустройства иностранных работников. И создало список из 303 специальностей, которые столкнутся с дефицитом работников: профессии в сфере науки, IT и коммуникаций, обрабатывающей промышленности, электротехники, энергетики, строительства, финансового анализа, управления рыболовными судами, пилоты самолетов, врачи-специалисты…

Против этой инициативы — Министерство юстиции и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, которые возглавляют представители Нацобъединения. Они призывают сфокусироваться на возвращении эмигрантов.