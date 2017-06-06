Эта история приключилась сегодня утром в Вецмилгрависе. "Как и многие, я собрался ехать на работу. Подошел к машине и увидел за дворниками записку "Перед тем, как заводить, проверь моторный отсек! Вчера вечером туда забрался котенок! Соседи", - рассказывает Арманд. Мужчина открыл капот и услышал, как мяукает котенок.

Попытки выманить бедолагу не увенчались успехом, поэтому Арманд вызвал спасателей. Однако им тоже не удалось освободить хвостатого. "Помочь согласились в автосервисе, который находится неподалеку. Машину подняли на автоподъемнике и котенка наконец удалось вызволить из западни", - рассказывает читатель.

"Хочу сказать большое спасибо бригаде ГПСС и отзывчивому коллективу автосервиса", - говорит Арманд, добавляя, что котенка к себе домой забрал сосед.

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