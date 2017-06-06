Попытки выманить бедолагу не увенчались успехом, поэтому Арманд вызвал спасателей. Однако им тоже не удалось освободить хвостатого. "Помочь согласились в автосервисе, который находится неподалеку. Машину подняли на автоподъемнике и котенка наконец удалось вызволить из западни", - рассказывает читатель.
"Хочу сказать большое спасибо бригаде ГПСС и отзывчивому коллективу автосервиса", - говорит Арманд, добавляя, что котенка к себе домой забрал сосед.
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