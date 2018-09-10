Утром 5 сентября Иева ехала по Плаканциемскому шоссе. Неожиданно дорогу ей преградил Mitsubishi Pajero, создав аварийную ситуацию. "Я обогнала его и посигналила. В ответ водитель включил синие проблесковые маячки, точно такие же как на полицейской машине. Я посмотрела на спидометр, убедилась, что положенные 90 км/ч и продолжила путь", - рассказывает женщина.

Тогда Mitsubishi Pajero обогнал Иеву и резко сбавил скорость до 20 км/ч. "Я продолжила ехать. Заодно сфотографировала его. На что он открыл окно и показал полицейский жезл, помахал им, включил поворотник и остановился. Полицейской формы на нем не было", - рассказывает Иева, добавляя, что из программы Zebra помнит, что у нетрафарированных полицейских машин на крыше должны быть три антенны. Ничего подобного на этой машине не было. Женщина решила, что это просто мошенник и проигнорировала его.

"Конечно, сомнения были. Поэтому позже я связалась с дорожной полицией Рижского района, назвала номер машины и описала ситуацию. Оказалось, что в полиции автомобилей марки Mitsubishi вообще нет", - говорит Иева.

В Государственной полиции Delfi.lv сообщили, что получили заявление о конкретном случае. Оно будет оценено и только после этого стражи порядка смогут предоставить полную и объективную информацию о случившемся.

По имеющейся в распоряжении портала Delfi информации, автомобиль зарегистрирован на 38-летнего мужчину.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!