В воскресенье вечером, 16 сентября Дайга, как обычно, отправилась на прогулку со своей любимицей - четырехлетней латвийской гончей по кличке Габия. Никто и предположить не мог, что домой женщина вернется одна.

"Мы всегда гуляем по одному и тому же маршруту, - рассказала DELFI Репортеру Дайга. - Мы перешли железнодорожный переезд и шли в сторону проспекта Виестура. Тротуара на этом участке нет, справа обычно припаркованы машины, мы шли вдоль машин. Собака была на поводке, примерно в 30-50 сантиметрах впереди и немного в бок. Когда мы проходили мимо детского сада, из-за поворота неожиданно "вылетели" два мотоциклиста. Я не могу назвать их скорость, но это точно не были 20 и даже 50 километров в час. Один из них зацепил мою собаку. Она подлетела вверх и упала на землю. Через минуту она уже не дышала".

По словам женщины, мотоциклисты даже не остановились и умчались в сторону гаражей.

"Сзади нас шла семья с коляской и маленьким ребёнком, то есть собака приняла удар на себя. Увидев, что произошло, мужчина сразу побежал в районную ветеринарную клинику, но она уже была закрыта. Мы попытались вызвать муниципальную полицию, но нам ответили, что это не в их компетенции. Хотя я допускаю, что если бы они приехали, виновных можно было бы сразу задержать. Мы связались с Госполицией, на место обещали прислать дорожную полицию. Экипаж пришлось ждать почти час, - рассказывает Дайга.

Пока ждали полицию, из гаражного кооператива выехал один из тех двоих. Не тот, что сбил мою собаку, а второй. Мы, нас было несколько человек, встали на дорогу и попытались преградить ему путь. Тогда мотоциклист встал на дыбы и проскочил мимо нас.

Позже мы сходили в гаражный кооператив, но второго мотоциклиста там не было. Люди, жарившие в гаражах шашлыки, подтвердили: заезжали двое, один выехал, а куда делся второй, они не видели".

Дайга уже написала заявление в полицию и благодарит очевидцев, которые согласились оставить свои контакты и помогли зафиксировать номера мотоциклов. "Это все произошло в жилой зоне, рядом с детским садом. А ведь по дороге мог идти ребенок. Я очень надеюсь, что виновных скоро найдут, и они ответят перед законом," - говорит женщина.

В Государственной полиции подтвердили, что 16 сентября в 18.30 получили вызов на конкретный адрес. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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