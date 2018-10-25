"Национальный реабилитационный центр "Вайвари" - идеальное место для эффективной и успешной реабилитации. Так начинается статья о центре. Однако! Моя мама с ребенком инвалидом была заселена в отвратительные условия, где царит полная антисанитария! Разве можно теперь рекомендовать столь популярный в Латвии санаторий, из которого хочется поскорее уехать?!" - так эмоционально начала свое письмо в редакцию Инна.

Мама Инны вместе с дочерью c синдромом Дауна поступили в Vaivari 22 октября. Здесь им предстоит пройти двухнедельный курс реабилитации. Женщину с ребенком инвалидом заселили в одну из комнат на шестом этаже. Когда мама Инны пожаловалась на плохие условия, их перевели в другую комнату. "Эти фотографии, которые вы видите, они из новой комнаты. Боюсь представить , что было в первом варианте", - говорит Инна, добавляя, что к персоналу реабилитационного центра никаких претензий нет.

"Вы где такие кровати взяли?! Они очень высокие и травмоопасные! Все разбито и течет. Воняет как в канализации! Приходится открывать окна, чтобы проветрить, но ребенку очень легко простудиться и заболеть! Это испытание для иммунной системы! - не скрывает возмущения читательница. - Интересно, Латвия оплатила реабилитацию солдатам из Украины. Они тоже живут в таких условиях? Или это только для латвийских детей инвалидов припасены такие комнаты? Тошнотворный вид! Позор!"

В Министерстве здравоохранения выразили сожаления по поводу сложившейся ситуации. Руководство Национального реабилитационного центра Vaivari готово обсудить возникшие неудобства и объяснить ситуацию, если пациентка обратится к администрации.

"В центре Vaivari обеспечены высококачественные медицинские услуги по реабилитации, и очень важно, чтобы среда, в которой находятся пациенты, была приятной. Учитывая это, постепенно проводятся работы по реновации центра. На данный момент обновлено 80% всех помещений. Последняя очередь, предусматривающая ремонт на шестом и седьмом этажах, начнется в ноябре и до марта 2019 года эти помещения также будут обновлены. В ходе реновации планируется приобрести техническое оборудование, а также обновить функциональность и визуальный вид помещений. До сих пор работы шли по плану, используя средства из еврофондов", - сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

Она также отметила, что несмотря на то, что ремонт еще впереди, в центре заверили, что помещения чистые, оборудованы функциональной мебелью, сантехника отремонтирована и угрозы для безопасности пациентов нет. "Одновременно нужно согласиться, что визуальный вид отдельных помещений неудовлетворительный, поэтому в центре проводятся улучшения", - отметила Страпцане.

По словам Инны, в четверг 25 октября, ее маму и сестру, наконец, перевели в комнату с нормальными условиями.

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