"Гондурас в сердце каждого из нас!" К 100-летию выпустили "латвийский национальный кофе" made in Gonduras

"Увидела — вздрогнула!, - пишет читательница DELFI Репортера. - Уже само название "национальный латышский кофе" не могло оставить равнодушной. Цена — запредельная. А когда присмотрелась к маленьким буквам, где объяснялось, что к чему, тут уж начался total recall, как у Шварценеггера. Вспомнилось, что и дороги у нас на уровне Гондураса, и цены на биг-маки приравнены к гондурасским, ну и песенка Лолиты Милявской напоследок спелась в голове. Предлагаю ее и исполнить по случаю праздника".
"Гондурас, Гондурас,
Мы с тобой в тревожный час!
Гондурас, Гондурас,
В сердце каждого из нас!
Гондурас, Гондурас,
Где же твой рабочий класс?
Гондурас, Гондурас,
Ещё много-много раз".
С другой стороны, в чувстве юмора латвийской торговой марке Rocket Bean не откажешь: выпил кофя Гондурас, тот столетья жди тотчас.
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