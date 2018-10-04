"Гондурас в сердце каждого из нас!" К 100-летию выпустили "латвийский национальный кофе" made in Gonduras

Читательница DELFI Репортера обнаружила в супермаркете Stockmann удивительный напиток, выпущенный к круглой дате Латвии. Надпись на упаковке гласит "Латвийский национальный кофе. Выращен в Гондурасе. Обжарен и взлелеян в Латвии". С символом столетия-бесконечности на упаковке. Цена — 11 евро за 200 граммов. Со вкусом красной вишни, темного шоколада и брусники. Интересно, в Гондурасе кофе тоже такой дорогой?

"Увидела — вздрогнула!, - пишет читательница DELFI Репортера. - Уже само название "национальный латышский кофе" не могло оставить равнодушной. Цена — запредельная. А когда присмотрелась к маленьким буквам, где объяснялось, что к чему, тут уж начался total recall, как у Шварценеггера. Вспомнилось, что и дороги у нас на уровне Гондураса, и цены на биг-маки приравнены к гондурасским, ну и песенка Лолиты Милявской напоследок спелась в голове. Предлагаю ее и исполнить по случаю праздника".

"Гондурас, Гондурас,

Мы с тобой в тревожный час!

Гондурас, Гондурас,

В сердце каждого из нас!

Гондурас, Гондурас,

Где же твой рабочий класс?

Гондурас, Гондурас,

Ещё много-много раз".

Foto: DELFI

С другой стороны, в чувстве юмора латвийской торговой марке Rocket Bean не откажешь: выпил кофя Гондурас, тот столетья жди тотчас.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!