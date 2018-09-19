История про сбитую мотоциклом собаку: незнакомец подарил хозяйке щенка

"Вчера вечером произошло чудо! Абсолютно незнакомый человек по имени Валерий подарил мне двухмесячного щенка латвийской гончей!" - поделилась Дайга, у которой несколько дней назад мотоциклист насмерть сбил собаку той же породы. Как выяснил DELFI Репортер, на днях в Государственную полицию явился мужчина, чей номер мотоцикла был опубликован в социальных сетях.

Валерий нашел Дайгу через социальные сети. "По словам Валерия, он сам мотоциклист и ему очень стыдно за мотоциклистов, которые уехали с места происшествия. Огромное спасибо ему за эту маленькую девочку. Я буду любить ее всем сердцем!" - не скрывает радости женщина. Нового члена семьи зовут Михримах. Вот она, сладко спит, свернувшись клубком.

Foto: DELFI Репортер

История о том, как в жилой зоне мотоциклист насмерть сбил собаку вызвала большой резонанс. Все произошло в воскресенье, 16 сентября на Саркандаугаве. Дайга, как обычно, отправилась на прогулку со своей любимицей - четырехлетней латвийской гончей по кличке Габия. Собака была на поводке. Когда женщина проходила мимо детского сада, из-за поворота "вылетели" два мотоциклиста. "Я не могу назвать их скорость, но это точно не были 20 и даже 50 километров в час. Один из них зацепил мою собаку. Она подлетела вверх и упала на землю. Через минуту она уже не дышала", - рассказала женщина.

По ее словам , мотоциклисты даже не остановились и умчались в сторону гаражей. Позже один их них (второй, не тот, что сбил собаку) выехал из гаражей. Очевидцы пытались преградить ему дорогу, но мотоциклист встал на дыбы и проскочил мимо. Виновного в гаражах найти не удалось.

Дайга обратилась с заявлением в полицию. Очевидцы оставили свои контакты, а также помогли записать номера обоих мотоциклов.

Как выяснил DELFI Репортер, на днях в Государственную полицию явился мужчина, чей номер мотоцикла был опубликован в социальных сетях. "При проверке мотоцикла факт наезда констатирован не был", - сообщила представитель Государственной полиции Лаура Стальмакова. Другие подробности в рамках следствия не раскрываются, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!