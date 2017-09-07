В четверг утром в редакцию обратился читатель, который сообщил, что полет из Риги в греческий город Ираклион сильно задерживается. Пассажиры с четырех утра сидят в аэропорту в полном неведении, состоится ли вообще запланированный отдых. Вести приходят и из Греции - латвийцы второй день не могут вылететь обратно домой из города Салоники. Рейсы отменены по техническим причинам. DELFI Репортер следит за развитием событий. Как стало известно, около 19.00 рейс Салоники-Рига успешно приземлился в Рижском аэропорту.

"В Рижском аэропорту задержан рейс греческой авиакомпании более чем на 10 часов, пассажиры в неизвестности ожидают, состоится ли полёт в Ираклион", - написал в четверг утром читатель.

В Рижском аэропорту порталу delfi.lv сообщили, что задерживается полет авиакомпании Ellinair, который организовывает туроператор Mouzenidis. По словам представителя компании, задержка рейса связана с техническими проблемами. Самолет, который должен был вылететь из Греции в Латвию, сразу после взлета вынужден был приземлиться. "На данный момент самолет, который сможет совершить перелет, найден. Всем пассажирам выданы купоны на еду стоимостью 10 евро. С четырех до десяти часов утра пассажирам выдано два таких купона", - отметила представитель Mouzenidis Наталья Головинова. Она также отметила, что все это время в аэропорту вместе с пассажирами находился представитель компании, который объяснял причины задержки рейса. Также пассажиров успокоили, что полет состоится. В свою очередь, тем пассажирам, которые не успели приехать в аэропорт, информацию передали по телефону.

На вопрос, были ли пассажиры, которые из-за задержки рейса решили отказаться от полета, Головина ответить не смогла. Известно лишь, что многие пассажиры не явились на регистрацию, которая состоялась в 4.10. "То, что мы не могли обеспечить для пассажиров - это ночевка в гостинице, потому что до самого утра не знали, когда именно состоится полет", - отметила Наталья Головинова.

В Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов отметили, что ситуация хоть и не рядовая, но скандальной ее тоже не назовешь. "Рейсы часто задерживаются. Главное - это технически исправное состояние самолета и безопасность, - отметила исполнительный директор ALTA Астрида Труповниеце. - Если пассажирам было обеспечено питание и информация, во сколько состоится полет, то это самое оптимальное решение ситуации. В этом случае вопрос с гостиницей не столь существенный".

Между тем в редакцию обращаются пассажиры, которые "застряли" в Греции. Рейс EL139 Thessaloniki-Riga был отменен два раза по причине неисправного самолета. Люди напуганы и делятся историями о том, как самолёт пытался два раза взлететь и оба раза неудачно. Пассажиры в полном неведении, когда они смогут улететь домой.

"Вчера вечером при попытке взлёта самолёт с номером резко затормозил и прервал разгон и вернулся в аэропорт, пилот сообщил что по "технической причине", после 15 минут обхода самолёта кем-то с фонариком было констатировано что все в порядке и мы снова пошли на взлёт. Через 40 минут полёта самолет развернулся и вернулся назад в Тессалоники покружив 30 минут вырабатывая топливо, всех поселили в гостиницу. Утром снова сели в тот-же (!) самолёт, час сидели в салоне после чего пилот сказал что "неисправность серьезная" и всех попросили выйти. Это полный беспредел с точки зрения безопасности!" - пишет Андрей.

"В данный момент мои родители находятся в Греции в аэропорту города Thessaloniki. Вчера они должны вылететь в Ригу рейсом ELB139 примерно в 23.00, - пишет Максим. - Во время первой попытки взлета самолет резко затормозил почти в самом конце взлетной полосы. Сложно представить, что испытали люди когда в одно мгновенье самолет начинает резко тормозить, сбрасывая скорость с 200 до 0 ! Самолет сильно заносило, но в итоге он остановился! Через 30-40 минут, самолет принял 2 попытку взлета. На этот раз успешно !

Во время взлета в салоне слышался сильный запах керосина. В самолете царила настоящая паника ! Проведя 30 минут в воздухе, самолет сделал петлю ( примерно в районе Болгарии ) и полетел обратно в направлении аэропорта Thessaloniki. Два часа самолет кружил над аэропортом, сжигая топливо. После благополучно приземлился. Людей отправили в гостиницу. В 11 часов утра (07.09.17 ) пассажиров снова доставили в аэропорт. На вопрос о тех состоянии самолета, компания ответила - что все в порядке и борт готов лететь.

В результате людей сажают на тот же самолет, держат в душном салоне около 3-ех часов, и после сообщают, что самолет все еще технически не исправлен и службы продолжат ремонт.

Речи о том чтобы предоставить новый самолет (чтобы не рисковать жизнями 150 человек даже не было!) Когда обессиленные пассажиры покидали злополучный самолет во второй раз, девушка, находившаяся на борту, сделала фото самолета. Тут же на взлетной полосе ее забрала охрана/полиция! Никому не интересно что люди просто боятся 3 раз сесть в неисправный самолет и просто делают фото, чтобы после идентифицировать борт!

Когда люди оказались в здании аэропорта, то тут же объявили, что не полетят больше этим самолетом. На что комментариев не последовало. Все пассажиры организованно подписали обращение/петицию, что не полетят данным самолетом! В данный момент пассажиры ждут решения авиакомпании - о предоставлении нового борта или транспортировки в гостиницу на неопределенный срок".

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА 19.20

Как сообщила Наталья Головинова, в 14.50 все пассажиры рейса Рига-Ираклион находились в самолете. Сообщение о посадке они встретили бурными аплодисментами.

По последней информации, пассажиры, которые не могли вылететь из Греции рейсом Салоники-Рига также уже находятся на борту и сейчас пролетают над Болгарией (17.00). Им был предоставлен другой борт. Около 19.00 самолет, следовавший рейсом EL139 Салоники-Рига, приземлился в Рижском аэропорту.

Пассажиры, которые должны были вылететь рейсом EL140 Рига-Салоники в 14.10, прошли регистрацию. "Им сообщили о том, что время вылета перенесено на 20.00. Так как время задержки составляет более четырех часов, пассажирам раздали купоны на питание", - отметила Наталья Головинова.

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