Вячеслав вышел из тюрьмы в прошлом году и сразу принялся искать работу. В итоге он устроился кочегаром в Рижскую евангелически-лютеранскую церковь св. Павла. На днях мужчина узнал, что пока он отбывал срок, у него накопился огромный долг по алиментам - на сегодняшний день Вячеслав должен государству почти 12 тысяч евро, пишет delfi.lv. "Единственное, что я хочу, чтобы пересмотрели мое дело и исправили график выплат. Считаю, что государство поступило со мной нечестно, не проинформировав о моих обязательствах", - говорит бывший заключенный.

Будешь получать наполовину меньше

Вячеслав сел за решетку в 2011 году. В тюрьме он работал столяром и выполнял разные ремонтные работы. Тогда же он заинтересовался христианством.

Освободился мужчина досрочно, в 2016 году, отсидев в общей сложности неполные пять лет. "Суд дал мне возможность доказать, что я изменил свою жизнь и свои взгляды", - говорит Вячеслав. Оказавшись на воле, он сразу начал искать работу, однако это оказалось непросто. Никто не хотел брать на работу человека с криминальным прошлым. Вячеслав получал отказ за отказом, пока его не приютила церковь. За работу кочегара и помощь по хозяйству мужчина получает 470 евро (до уплаты налогов).

О том, что у него накопился перед государством долг по алиментам, он узнал от работодателя, который сообщил, что с апреля будет платить меньше. "Теперь мой работодатель должен отдавать государству половину моей зарплаты. Я просто не знаю, как мне жить на 190 евро в месяц?!" - не скрывает отчаянья Вячеслав.

До того как сесть в тюрьму, он работал на одном из Рижских муниципальных предприятий. По словам мужчины, он никогда не был против того, чтобы платить алименты своим детям (а их у Вячеслава двое - прим. ред.), правда, для этого приходилось брать кредиты в банках.

Мужчина уверяет, что о долге ничего не знал и что в тюрьму на его имя не приходили извещения от Гарантийного фонда средств на содержание (далее в тексте Фонд - прим. ред.), хотя чиновники прекрасно знали, что он отбывает срок. Мужчина получал лишь судебные решения, касающиеся возбужденных против него уголовных дел. По словам Вячеслава, извещения о долге не были отправлены и на адрес, по которому он прописан и который не менялся с 2005 года. "Если бы мои родители знали о долге, они бы обязательно помогли его покрыть, пока я в тюрьме", - отметил Вячеслав в телефонном разговоре с Delfi. Он также не понимает, почему судебный исполнитель не снимал часть зарплаты, которую он получал в местах заключения.

В этом году Вячеслав лично два раза обращался в администрацию Фонда, чтобы наконец получить распечатку, сколько и за что должен. "Не нужно быть математиком, чтобы посчитать, что выплата долга растянется минимум лет на 15", - говорит бывший заключенный.

Прекрасно знал, что бывшая жена подала на алименты

Судебный исполнитель Андрей Глумов, в чьем распоряжении находятся 13 из 16 возбужденных против Вячеслава дел, из которых пять - уголовные, порталу Delfi сообщил, что дело о взыскании долга по алиментам было начато 8 марта 2011 года, когда мужчина еще находился на свободе ( в тюрьму Вячеслав сел 24 мая - прим. ред.)

По словам Глумова, раньше взыскать долг не предоставлялось возможным, так как согласно данным Службы государственных доходов, в 2013 -м и в 2015-м годах, доходов у мужчины не было, а в 2014-м году они составляли всего 20 латов. В свою очередь, за работу в 2016-м году он получил 185 евро и 18 центов.

Согласно выписке из Фонда, с 5 апреля 2011 года алименты за детей выплачивает государство. На данный момент сумма долга составляет 12 134 евро. "Информацию о том, что начато делопроизводство мужчина получил еще в марте 2011 года. Он прекрасно знал, что бывшая жена подала на алименты", - говорит судебный исполнитель.

В Фонде также отвергают обвинения в том, что мужчина не был проинформирован об обязательствах и поясняют, что бывшая жена Вячеслава обратилась с заявлением о выплате алиментов в апреле 2011 года. "То есть должник был проинформирован еще до того, как попал в тюрьму", - поясняет консультант Юридического отдела администрации Фонда Синтия Лавска.

По ее словам, письмо с решением о выплате алиментов администрация высылает на адрес, по которому должник задекларирован, а также на дополнительный адрес, если таковой указан. Письмо может высылаться и на другой адрес, если должник указывает на объективные причины это сделать. На вопрос, отправляет ли Фонд такие письма также в места заключения, Лавска ответила: "Закон такие действия не предусматривает".

Документ, который отправляется обычным, а не заказным письмом, считается отправленным на восьмой день с момента, когда он зарегистрирован как "отправляемый документ". Должник получает информацию как о начале выплат, так и об актуальном размере долга. Ознакомиться с этой информацией можно также на портале www.latvija.lv.

Фонд может принять решение о начале выплаты средств только после того, как присяжный судебный исполнитель констатировал, что должник не выполняет судебное решение о взыскании долга, не обеспечивает детям содержание, по крайней мере, в минимальном объеме.

Судебное решение нужно выполнять

Судебное заседание о взыскании алиментов состоялось 14 сентября 2011 года, когда Вячеслав уже находился в тюрьме. В Министерстве юстиции сообщили, что мужчина участвовал в заседании суда и признал требование матери своих детей в полном объеме.

Одновременно в Минюсте указывают на то, что в установленном законом порядке Вячеслав мог оспорить решение суда, однако этого не сделал. "Когда решение суда о взыскании средств на содержание вступает в силу, его необходимо выполнять. Если меняются обстоятельства, например, существенно снизились доходы, то должник может попросить суд пересмотреть установленный размер выплат", - рассказывает специалист по общественным отношениям отдела коммуникаций и технического обеспечения Минюста Лана Ивулане.

Она добавляет, что ответственность за взыскание долга несет присяжный судебный исполнитель. Если в его распоряжении имеется информация, что должник устроился на оплачиваемую работу, то он может передать работодателю распоряжение с требованием удерживать часть заработной платы в пользу государства.

Если имеются обстоятельства, которые затрудняют выполнение судебного решения или делают его выполнение невозможным, то по закону судебный исполнитель имеет право обратиться в суд с предложением отложить исполнение судебного решения, "разбить" его на сроки или изменить порядок выполнения. Вячеслав должен решить этот вопрос, обратившись к судебному исполнителю, резюмировали в Минюсте.

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