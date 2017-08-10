В конце июля Андрей попал больницу с высокой температурой и острой болью в животе. Отсидев в приемном отделении пять с половиной часов, мужчина решил поинтересоваться, когда же его примут. На что получил ответ: "Как только, так сразу". В итоге мужчина, по его собственным словам, чудом выжил и пролежал в больнице неделю.

"Хочу рассказать свою историю о том, как мне пришлось столкнуться с нашей славной медициной, за которую нам скоро платить придется больше. Хотя ничего, конечно, в ее качестве и отношении к людям не изменится, - начал свой рассказ Андрей.

24 июля примерно в 15:45 я с острой болью в животе был доставлен на "скорой помощи" в больницу им. Паула Страдыня. После моего оформления в приемном отделении меня проводили в коридор, где сидело очень много людей, ожидавших, когда их вызовут на прием. Меня посадили на стул, потому что все каталки были заняты и, не дав никакого обезболивающего, сказали ждать, когда вызовут. У меня невыносимо болел живот, и я чувствовал, как поднималась температура, от чего начала сильно болеть голова и уходить земля из-под ног. Отсидев стуле пять с половиной часов (!!!), я решил поинтересоваться у дежурного доктора, когда же меня смогут уже принять? На что доктор ответил: "КАК ТОЛЬКО, ТАК СРАЗУ". Так я просидел, не зная что со мной, наедине со своей адской болью и мыслями о нашей прекрасной государственной медицине более шести часов.

Когда меня, наконец, приняли, меня уже трясло от холода, так как температура была для меня очень большая 38,2 (у меня очень редко вообще такая бывает). Так как меня трясло, медсестра не могла поймать мою вену, чтобы ввести катетер для анализа крови. Ей удалось это лишь с третьей попытки.

Когда меня положили на каталку и поставили систему, чтобы сбить температуру, я слышал, как медсестра сказала доктору: "У нас пациент просидел в коридоре с высокой температурой шесть часов". На что доктор невозмутимо ответил: "А что я могу сделать, их много, а я один". А потом добавил: "Куда мне торопиться, врачи же бастуют".

Так я пролежал еще часа два. Потом пришел еще один доктор. Он подошел ко мне и поинтересовался, какие у меня жалобы на здоровье. Я еще раз все рассказал. Этот доктор отправил меня на УЗИ живота. УЗИ ничего криминального не показало, кроме полипов на желчном пузыре. После меня опять положили на каталку. Через какое-то время подошел все тот же доктор и сказал, что анализ крови показал какой-то воспалительный процесс, и меня оставят в больнице до утра. Все это время моя жена сидела в приемном отделении и пыталась узнать о моем состоянии. На что ей сначала отвечали, что меня еще не осматривали, а потом, что осмотрели, ничего серьезного, и скоро меня отпустят. Но меня не отпустили (я пробыл в больнице неделю), и ей пришлось ночью одной добираться домой. После ожидания более девяти часов.

Дальше все было очень профессионально, и лечащему меня врачу и медсестрам я премного благодарен. Есть только одно "но" - если бы не пришлось столько ждать. Меня привезли днем. А если бы ночью?

Но я выжил. Как и те многочисленные пациенты, которые ждут по записи к специалисту в поликлинике несколько месяцев, а потом еще несколько месяцев очереди на операцию, а порою и не месяцев, а лет, и все никак не умирают! У меня знакомой 76 лет, и она записалась в очередь на операцию на глаз, сказали, что ждать примерно три года. Притом прием специалиста с направлением семейного называют почему-то бесплатным, хотя это стоит 4.29+1.42+анализы...

Раньше постоянно говорили, что каждый погибший человек – это тысячи недоплаченных им налогов. А теперь, видимо, и это уже неважно. Как будто по чьему-то заказу освобождают эту территорию, которая гордо именуется страной".

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