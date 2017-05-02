Конфликт в автобусе Lux Express, или Десять евро за чужое место на сквозняке

"Зачем продавать билеты с предварительной резервацией мест, если никто не соблюдает правила?" - с таким вопросом в редакцию DELFI Репортера обратился Евгений. По словам мужчины, из-за бездействия водителя автобуса Lux Express, его девушка была вынуждена ехать четыре с половиной часа на сквозняке на чужом месте.

6 апреля Евгений купил для своей девушки билет из Таллина в Ригу. Автобус компании Lux Express должен был отъехать в 22.30 и прибыть в Ригу в 2.50.

"Когда подруга зашла в автобус, то, оказалось, что ее место заняла девушка, у которой был билет с пересадкой в Риге на Вильнюс. Судя по билету, эта девушка должна была ехать из Таллина в Ригу под номером 20, а уже в Риге занять место под номером 33. Однако она решила сразу занять место под номером 33, место, где судя по купленному билету, должна была сидеть моя подруга. Ей указали, что она заняла чужое место, но это наглая особо ни в какую не хотела вставать, - рассказывает Евгений. - Чтобы разобраться в чем дело, я связался с представителями LuxExpress. Оператор поблагодарила за информацию и обещала позвонить водителю, чтобы он принял меры. Но в итоге водитель так ничего и не сделал".

По словам мужчины, они заранее покупали билет и заранее выбирали место у окна, чтобы подруга не сидела на сквозняке (у девушки хроническое заболевание, на что имеются соответствующие медицинские документы — прим. ред.). "В итоге моей девушке пришлось четыре с половиной часа сидеть на сквозняке, после чего она простыла, - возмущается Евгений. - Из этого складывается вопрос: зачем продавать заранее билеты с предварительной резервацией конкретных мест, если никто не соблюдает правила? Человек много лет пользуется услугами данной компании, является бизнес-клиентов Lux Express, но его ни во что не ставят!"

DELFI Репортер обратился за комментарием в компанию Lux Express, где подтвердили, что одна из пассажирок действительно заняла чужое место. "Водитель автобуса пытался разрешить конфликт, предложив ей занять свое место, однако, это не удалось. Поэтому чтобы не задерживать рейс, и автобус мог вовремя прибыть в Ригу, пострадавшей стороне было предложено занять другое место. Lux Express приносит свои извинения и надеется, что подобная ситуация больше не повторится", - отметила представитель Lux Express Айва Эйдука, добавив, что они уже связались с пострадавшей пассажиркой, чтобы найти решение сложившейся ситуации.

Foto: DELFI Репортер

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!