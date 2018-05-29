В апреле сына Дмитрия чуть не сбила машина. Прямо возле дома, где максимально допустимая скорость 20 км/ч. По словам мужчины, после того как на этом участке уложили новенький асфальт, водители "топят под 70". Ни знаки, ни "лежачие полицейские" их не останавливают. Опасаясь за безопасность детей, мужчина решил утихомирить лихачей своим способом.

"Беда" пришла вместе с новой дорогой

"Я со своей семьей живу в доме в одном из пригородов Риги. Вдоль моего забора проходит асфальтированная внутренняя дорога поселка. Раньше она была вся в ямах и передвигаться по ней можно было 30км/ч. Все было чудесно. Но вдруг дорогу отремонтировали, положили новый асфальт и основная часть машин тут же понеслась под 70 км/ч", - рассказывает Дмитрий.

По просьбе жителей поселка, живущих на этой улице, установили знаки "Жилая зона", в соответствии с которыми водители обязаны передвигаться со скоростью не более 20 км/ч. Но знаки не помогли. "Тогда местная власть поставила парочку "лежачих полицейских" в конце улицы. Эти лежачие полицейские перекрывают ¼ проблемной зоны и в том месте, где никто уже не живет. Напротив моего дома машины продолжали носиться под 70. Дорога отличная, видимость прекрасная. Я продолжал обращаться к власти, но там разводили руками – совет сделал все что мог", - рассказывает мужчина, добавляя, что носятся сами же жители поселка.

"В тупичке, куда ведет дорога, пара сотен домов и жители спокойно "топят" по местечковой дороге на работу, в школу, вечером домой, абсолютно не заботясь о пешеходах, мимо которых они несутся. Из этого тупичка можно выехать и другой дорогой (они все раньше по ней и ездили) но там асфальт похуже. Не разогнаться так, как здесь", - рассказывает Дмитрий.

Попытка с эвакуатором и толпа недовольных соседей у дома

"В апреле у меня перед домом чуть не сбили среднего сына. Он успел отпрыгнуть из-под колес машины, промчавшейся мимо. Ни марку, ни номер сын не запомнил. В тот момент я понял, что надо что-то делать, спасать своих (и не своих) детей, людей, - рассказывает Дмитрий.

Тормозить каждую вторую машину и общаться с водителем – нет ни времени, ни желания. Все равно все перерастет в ругань и во взаимные обвинения. Поэтому я, решив действовать по закону.

"Пошел на автосвалку и купил две машины. На ходу, но без техосмотра. Каждой по 30 лет, каждая стоила по 300 евро. Я их расположил напротив своего дома (в том месте где чуть не сбили ребенка) таким образом, чтобы они не мешали движению с одной стороны, но с другой стороны мимо них невозможно проехать на скорости более 25км/ч".

По словам читателя, в первый же день водители транзитных машин начали звонить в муниципальную полицию, чтобы она решила вопрос и убрала "мусорники" с дороги. "Полиция наклеила на одну машину горчичник 40 евро (я промахнулся с расстоянием от перекрестка) и на обе предупреждение, чтобы хозяин убрал машины, - вспоминает Дмитрий. - Я переставил машины, чтобы выйти из-под зоны штрафа, и пошел знакомиться с полицией. Объяснил, что в этом месте чуть не убили моего ребенка, что машины стоят в соответствии с законом и пока не решится вопрос о скоростном режиме на данной улице я их убирать не намерен. Параллельно я вел переговоры с руководством думы о возможности поставить дополнительных лежачих полицейских на моей улице. Дума отказала. Полиция махнула рукой "ай, пусть стоят где стоят, претензий нет".

В одну из ночей кто-то тихо проколол колеса.

Через неделю я наблюдаю в окно как двое мужчин цепляют одну из моих машин к эвакуатору. Включаю камеру, выбегаю на улицу. Машину, кричащую сигнализацией, на спущенных колесах, на скорости и на ручнике протащили метров 20. Куда они собирались ее тащить – не знаю, но увидев меня, резко остановились и машину отцепили. Один из мужчин начал на меня "наседать" - это твои машины? Зачем ты их тут поставил? Убери немедленно, мне не проехать! Видя, что нормального разговора не получится я вызвал полицию. Приехала через полчасика моя родная "пашвалдибас полиция", зафиксировала ситуацию и личные данные участников, приехала через час Госполиция. Взяла мое заявление о попытке угона, объяснения и укатила. Я поставил машину на место. Но теперь "чьи машины" знали не только мои соседи, одобрявшие мой перфоманс, но и те, кто летал мимо моего дома, матерясь на неожиданные препятствия, заставляющие их соблюдать ПДД.

На следующий день все "транзитники" считали своим долгом, проезжая мимо моего дома жать на сигнал. При этом они знали, что у меня трое детей и младшему год (и он соответственно часто спит). Видимо, на этом и пытались сыграть, что я, охраняя покой ребенка, уберу машины.

Вечером, около 22:00, когда меня не было дома, недовольные собрались перед моим забором. По свидетельству соседей, 12 машин и около четырех десятков людей заблокировали дорогу, кричали, сигналили, свистели. Видимо, хотели со мной обменяться мнениями по поводу сложившийся ситуации.

Я вызвал полицию и сообщил что группа лиц, агрессивно настроенных, пытается проникнуть в мой дом. Меня переключили на Саулкрастское отделение полиции (нас обслуживают Саулкрасты, хотя до них километров 50, а до Юглы, например, 4км), которые пообещали через часик приехать. Так и не приехали. Когда я вернулся домой около 23:00 перед моим домом были два "старых знакомых полицейских". Они строго порекомендовали убрать машины, "пока мне не спалили дом и не убили мою семью". Одну машину я убрал, вторая просто осталась стоять на обочине.

"Ухожу в глухую оборону"

Через пару дней опять подошли представители волости, которые пообещали до конца мая установить "лежачих полицейских" и пригнать машину с радаром (дорожная полиция). "Народ опять гоняет под 70. Дорожной полиции я не видел (хоть целыми днями с ребенком дома во дворе или гуляю с коляской по окрестным улицам). Лежачих полицейских нет. В возбуждении дела об угоне отказано, "так как ребята просто хотели убрать машину", - подводит итог своей борьбы Дмитрий.

"В заявлении соседи указали, что из-за стоящего автомобиля плохо просматривалась дорога, что создавало опасную ситуацию, учитывая, что здесь гуляет много родителей с детьми. В итоге машину было решено просто передвинуть на метров 20, где она никому не мешает".

Но конфликт не исчерпан. По словам Дмитрия, он осознает, что многие на него ополчились, но и есть, кто "за". Сидеть сложа руки мужчина не намерен.

"Сейчас я жду конца мая. Соседи с моей улицы "за меня", будут подключаться к борьбе. Может, выставят свои машины так же как и я. Подключаю дом и машины к профессиональной охране. Собираюсь купить еще парочку мусорников и размещу их в июне в шахматном порядке, - делится планами читатель. - Ухожу в глухую оборону, готовлюсь к тому, что дом мой пострадает, меня побьют, а мои машины сожгут. Оно мне надо? Нет, не надо! Но как мне еще ограничить скорость около моего дома? Камнями в лобовухи кидать не хочу. Терпеть, из-за забора глядя, как пешеходы тикают в кусты из-под колес транспорта я тоже не собираюсь".

"Неадекватное требование"

Cпустя две с половиной недели DELFI Репортеру все же удалось получить комментарий от местных властей. "Что касается данного вопроса, то Гаркалнская краевая дума получила одно заявление, в котором требование было сформулировано достаточно неадекватно. Авторы письма хотели, чтобы был установлен знак "Проезд запрещен", - говорит руководитель отдела общественных отношений Гаркалнской краевой думы Марцис Баузе-Крастиньш.

Представители думы проконсультировались с Latvijas valsts ceļi по поводу установки знака и ответ был отрицательный, так как "против" установки знака – сразу восемь пунктов Закона о дорожном движении. На данном участке Гаркалнская дума установила три искусственных неровности и знак "Жилая зона". Чтобы еще больше повысить безопасность дорожного движения, было решено дополнительно установить еще две искусственные неровности".

Что касается предложений читателя об установке радара, то это "это не входит в функции Думы, их устанавливает CSDD".

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