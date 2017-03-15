Лотерея пошла не так: Rimi по ошибке чуть не одарил покупателей телевизорами

В редакцию DELFI Репортера обратились сразу несколько читателей, которые во вторник закупались в магазине Rimi и якобы выиграли в лотерею телевизор Samsung 55'' Curved Smart TV стоимостью более 1000 евро. Правда, обещанный приз им так и не дали. Представители Rimi пообещали прокомментировать ситуацию в течение дня.

"Сегодня отличились магазины сети Rimi. После покупки к чеку за товар был приложен ещё один дополнительный чек. Ура! Свершилось! Акция неслыханной щедрости. Мне выпал выигрыш в Lielajā ģimenes loterijā! (см. фото). В большой семье большой телевизор всегда пригодится! - рассказывает читатель.

И хоть все сроки на получение выигрыша уже прошли, мне любезно была предоставлена возможность до завтрашнего дня всё-таки как-то решить этот вопрос по бесплатному телефону и получить вожделенный 55-ти дюймовый телевизор. Несколько попыток дозвониться по указанному телефону, естественно, ни к чему не привели. В трубке только стандартное "все операторы заняты" и после минуты ожидания – сброс звонка и частые сигналы "занято". Девушка на "информации" в магазине, где это произошло, мило улыбаясь, ответила быстро и просто: "А, это глюк в системе. Такое, мол, многие получили".

Девушка! Первый раз в жизни выиграл в лотерею телевизор – а это "глюк". Понятно, что современные компьютерные системы достаточно сложны, и в них действительно могут проявиться разные "глюки". Да и первое апреля не за горами. Может быть, уже начали подготовку ко дню дураков, но случился фальстарт? Очень хочется услышать официальный вразумительный ответ хотя бы на DELFI, если уж по указанному телефону невозможно дозвониться".

"Вообще, есть предложение. Пусть Rimi официально обещанный телевизор (ведь чек – это официальный документ с номером и прочими реквизитами) подарит не мне, а какому-нибудь детскому дому Латвии. И ещё пару телевизоров Samsung 55" Curved Smart TV в пару других детских домов. Думаю, что многие, получившие такие же чеки, будут не против".

"За идею, как красиво выйти из данной ситуации мне достаточно и подарочной карты на сумму покупки. А за моральный ущерб и рухнувшие надежды на большой семейный телевизор – пожизненный абонемент на бесплатную тележку в сети этих магазинов", - шутливо предлагает читатель.

С аналогичной проблемой вчера столкнулась и Алина. И если первого читателя ситуация скорее позабавила, то женщину очень рассердила. И дело даже не в телевизоре.

"Сегодня на кассе в магазине Rimi в "Галерее Азур" вместе с чеком мне выдали вот такую бумажку о том, что "вы выиграли в лотерее телевизор, сроки его получения уже прошли, но вы ещё можете его забрать, если до завтра свяжетесь с нами по телефону", - рассказывает женщина.

Я попыталась связаться по указанному телефону, однако это оказалось невозможно, потому что звонки попросту сбрасывались или сообщалось, что "все операторы заняты". По совету девушки на стойке информации Rimi в "Азуре", я поехала в офис на улице Деглава 161. Охранник на входе с усмешкой информировал меня, что "произошла системная ошибка, всем такие бумажки выдали", а женщина-сотрудница, сидевшая рядом с ним, просто сказала "извините". Очень неприятный инцидент, учитывая, что было потрачено время и деньги на бензин".

Кстати, подобные "чеки счастья" получили не только рижане. "14 марта жена, сделав покупки в Rimi, взяла чек и приехав домой, увидела на нем информацию о выигрыше дорогого телевизора Samsung 55'' Smart TV", - рассказывает Дмитрий из Даугавпилса.

Ну а дальше все как и у других - тщетные попытки дозвониться по указанному номеру. "Тогда жена решила заехать обратно в магазин, но там опять же на "информации" никто не смог дать ответа, сказали: пытайтесь дальше звонить, - рассказывает читатель. - Спустя какое-то время наконец удалось дозвониться до оператора и вот вам ответ: "извините, у нас технический сбой".

"Для жены полдня потерянно, но в счастливых эмоциях. Такие яркие моменты адреналина от такова выигрыша очень редко бывают в наше время. Спасибо Rimi! Посмеялись и смерились... Но как это переживут пенсионеры и люди старшего возраста, ведь для них это наверно шок! Или наоборот они уже привыкли что по ним все "ездят" кому не лень... Везде обман и "технический сбой" - в магазинах, в расчете пенсии и т.д.".

Представители Rimi Latvija обещали прокомментировать ситуацию в течение дня. На домашней странице компании содержится информация, что "по техническим причинам 14 марта на чеках появилась неверная информация о выигранном в лотерею телевизоре. Приносим извинения за причиненные неудобства".

Foto: rimi.lv

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!