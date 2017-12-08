Маленький "необман" большой торговой сети? Молодая мама обнаружила неувязку с ценами

Делая покупки онлайн в сети Maxima, читательница DELFI Репортера Ирина, обратила внимание, что в какой-то момент цены за килограмм или штуку товара в больших упаковках стали выше, чем в маленьких, которые покупатели привыкли считать "невыгодными". Ирина призывает других покупателей быть внимательнее, особенно в преддверии праздников. Руководство Maxima Latvija поясняет ситуацию.

"Я молодая мамочка и еще после рождения первого ребёнка стала заказывать товары в Максиме на дом. То есть уже почти пять лет, - пишет Ирина. - Очень удобно, не ошибёшься в цене. Всегда можно посмотреть цену за кг и за штуку – пусть они указываются мелким и полупрозрачным шрифтом, но на экране всегда легко увеличить. В какой-то момент обратила внимание, что памперсы в большой упаковке стоят в исчислении цена за штуку дороже, чем в маленькой пачке, которую всегда считала невыгодной. Посмотрела те же памперсы в коробке по 100 штук — тот же результат, не в пользу большой упаковки.

Решила, что это разовый случай. Специально просмотрела многие позиции, оказалось, что во многих так называемых "экономичных упаковках" товар за килограмм или штуку выходит дороже, чем в маленьких упаковках. Я много лет покупал сыр "Джугас" в самой "экономичной" большой упаковке, но выяснилось, что цена у него – 18.76 евро за кг, а у сыра в меньшей упаковке – 16 евро за кг".

Читательница делает вывод: "Как я поняла, нас просто приучили, что в макси-упаковках покупать выгоднее, и теперь, под эту дудочку, продают товар дороже. А мы платим и думаем, что совершили выгодную покупку".

Ирина просит предупредить читателей сохранять бдительность в магазине: "Это я заметила, заказывая в интернете, а в магазине, вообще, мало кто будет сверять цены за кг (или штуку) в разных упаковках: берёшь то, что обычно, думая, что экономишь. А в предверии Нового года люди, вообще, денег больше тратят и менее внимательны, почему под это дело не придумать маленький обман, который и обманом-то официально не назовёшь. Мол, все написано, а не посмотрели - сами виноваты".

В качестве доказательства своего наблюдения читательница прислала принт-скрины с ценами.

Foto: No privātā arhīva

Первый сыр "Джугас" в упаковке 250 г, которая всю жизнь считалась экономичной стоит 18.76 евро за 1 кг. И такой же в упаковке 180 г обойдется дешевле - 16.28 евро за 1 кг.





Foto: No privātā arhīva

"Памперсы 4+" в упаковке 53 штуки - 0,23 евро за штуку. Те же "Памперсы" в упаковке 70 штук - 0,25 евро за штуку.

Комментарий от директора департамента закупок SIA "Maxima Latvija" Эдвина Лакстигалы:

"Магазины "Maxima Latvija" предлагают жителям широкий ассортимент. В самых больших маркетах Maxima XXX число единиц товара доходит 60-70 тысяч, чтобы покупатели имели возможность выбора. В том числе - упаковок, больших и малых. Большая по величине упаковка не всегда автоматически означает, что товар в ней дешевле. Приходится иметь в виду и ситуацию на рынке, и производственные технологии, и место производства конкретной продукции (возможен вариант, когда товар в меньшей упаковке производится в одном месте, а в большей — совсем в другом), в связи с чем меняются расходы на логистику и другие факторы.

Например, упомянутая вами ситуация с ценой на сыр легко объяснима. У этих сыров — разная производственная технология. Цена за килограмм сыра "Джугас" в упаковке по 180 грамм ниже, потому что производство автоматизировано (треугольнички режутся на специальной производственной линии), а сыр в упаковках по 250 г — это ручная работа, потому и цена за килограмм выше..."

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