Елена очень удивилась, получив от Elektrum извещение о том, что у нее вдруг накопился долг 300 евро. Еще больше в отчаянье вгоняет тот факт, что оплатить его нужно разом. "Если эту сумму не оплатим до конца месяца, могут прийти и отключить электричество. За окнами скоро осень, школа, а у нас трое детей", - грустно говорит читательница.

Елена очень удивилась, когда получила от Elektrum письмо, в котором сообщалось, что у нее накопился долг 300 евро. "При этом платежи совершались, - уверяет женщина. - На вопрос, откуда долг, консультант мне ответила и все объяснила. Долг накопился, потому что была недоплата и к ней шли пени. Сказали, что долг нужно оплатить в течение трех месяцев".

Елене составили график выплат, однако, семья не смогла с ним справиться. "Мужу задержали зарплату, поэтому мы пропустили один счет. Второй раз составлять график Elektrum не захотел, сказали, что будут подавать на взыскание. Что делать, мы не представляем. Денег нет. Если эту сумму не оплатим до конца месяца могут прийти и отключить электричество. За окнами скоро осень, школа, а у нас трое детей и как быть?" - не скрывает отчаянья Елена.

Женщина также не понимает, почему о том, что у нее долг, Elektrum сообщил только через год. "Не было ни одного оповещения ни в письменном, ни в электронном виде. Долг копился год и по чуть-чуть, а отдать надо все и сразу. И то что задерживают зарплаты никого в этой стране не волнует", - говорит женщина.

В компании Latvenergo пояснили, что, исходя из договора, Елена должна была ежемесячно сдавать показания счетчика, но она этого не делала. "Если клиент этого не делает, счет выставляется, исходя из исторически среднего количества потребления электроэнергии, и может не соответствовать реальному потреблению, - поясняет представитель Latvenergo Ивита Бидере. - В конкретном случае долг образовался главным образом по той причине, что клиент почти год не сообщал показания счетчика, а также своевременно не были оплачены текущие счета. О том, что счета не оплачены клиента информировали по электронной почте, по телефону, а также на портале самообслуживания elektrum.lv. Таким образом, в распоряжении клиента была вся информация о ситуации с платежами".

Бидере также отметила, что решение о прекращении подачи электроэнергии принимается только в тех случаях, когда клиент длительное время использовал для своих нужд электроэнергию, однако не выполнял или частично выполнял свои обязательства. "В каждой конкретной ситуации мы ищем решение и общаемся с клиентом. Также было и в этом случае - мы информировали о ситуации, составили план погашения задолженности. В марте этого года разъяснили клиенту, откуда взялся долг, и договорились о графике выплаты. Однако клиент задержал первую выплату, а также не производил своевременно остальные, о чем ему были отправлены смс и электронные письма, а также оставлены напоминания на портале elektrum.lv", - отметила представитель Latvenergo Ивита Бидере.

Если клиент решил ежемесячно оплачивать счета, исходя из фактического потребления электроэнергии, и у него в доме не стоит "умный счетчик", который автоматически считывает показания, то ежемесячно до 3 числа он может сдавать показания на портале www.elektrum.lv, посылая смс или звоня на бесплатный телефон 80 200 400.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!