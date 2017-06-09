Хозяин рижского кафе Gelato Italia после проверки Центра госязыка опубликовал в социальной сети пост, в котором выразил возмущение и негодование по поводу действий чиновников.

На страничке Gelato Italia в Facebook итальянец написал следующее: "Два дня назад в кафе Gelato Italia пришел представитель Центра госязыка. Я получил штраф за то, что не говорю по-латышски. Все работники моего кафе говорят по-латышски. Но кто-то обвинил меня. В течение последнего года я выучил много слов, общаясь с клиентами и девочками, которые работают со мной. Но, к сожалению, я не говорю. Работая больше 12 часов в день, семь дней в неделю, у меня просто нет времени посещать языковые курсы.

В Латвии я почти три года. Два с половиной года я живу тут. Я создал предприятие. Я открыл в банке счет. Я создал мое первое кафе-мороженого с нуля, работая только с латвийскими профессионалами. Я плачу налоги. Мои работники получают хорошую зарплату. Я не хочу сейчас критиковать абсурдность этого закона, но почему, когда я только начинал, меня никто не предупредил?

Я инвестировал свои (итальянские) деньги в эту страну, и теперь меня обвиняют как преступника. Это так приветствуют иностранных инвесторов?"

В Центре госязыка сообщили, что проверка была проведена на основании полученной жалобы. В ней говорилось о том, что продавец, который находился на рабочем месте один, мужчина средних лет, возможно, итальянец, обслуживая клиента, разговаривал с ним на английском языке и не захотел использовать для этих целей латышский язык.

"В ходе проверки информация подтвердилась", - сообщил руководитель Отдела по контролю за языком в рижском регионе ЦГЯ Виестурс Разумовскис. На вопрос DELFI Репортера, была ли для этого проведена контрольная закупка, в Центре госязыка ответили, что нет. Инспектор представился.

Согласно второй части шестой статьи Закона о государственном языке, работники частных учреждений, организаций и предприятий, а также самозанятые лица должны использовать государственный язык, если их деятельность касается законных общественных интересов (общественной безопасности, здоровья, нравственности, защиты здоровья, защиты прав потребителей, безопасности на рабочем месте, административного общественный контроль).

В то же время в Центре госязыка категорически отвергли обвинения в свой адрес относительно того, что бизнесмен был оштрафован. "Это ложь. Хозяин кафе был приглашен в ЦГЯ для разговора, по итогам которого будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях. В информации, которую бизнесмен опубликовал в интернете, много неясностей, которые сначала нужно уточнить", - сообщил Виестурс Разумовскис.

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