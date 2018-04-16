"Вы представляете, каково это - второй раз хоронить родного человека?! Они просто нелюди". С Аллой DELFI Репортер беседовал в пятницу, 13 апреля. В этот день она похоронила отца. Причем во второй раз. По непонятным пока причинам, сначала в морге выдали тело чужого человека, которое семья похоронила, думая, что это отец. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.

Отец Аллы скончался 28 марта. В тот день, проходя мимо дома родителей, девушка увидела на улице полицейские машины и скорую помощь. Было много суеты, одна машина уезжала, другая приезжала. "Видимо, что-то серьезное", - подумала девушка и позвонила матери, чтобы узнать, что случилось. "Батька умер", - ответила мать. "Какой батька?" - смутилась девушка. "Твой батька", - ответ матери шокировал девушку.

"Его нашли в подвале дома. Он часто туда спускался, любил там возиться, - вспоминает Алла. - Папа умер, стоя на коленях. У него была пробита голова, разбит нос и бровь. Сказали, что умер от потери крови. Умер не сразу. Пытался выкарабкаться, но не получилось".

На вопрос DELFI Репортера, были ли у ее отца проблемы с алкоголем, Алла отвечает отрицательно. "Нет, он не был пьяницей. Ну, мог выпить, ну как все. Знаю, что у него были проблемы с желудком, воспалена поджелудочная железа", - говорит она.

Труп мужчины доставили в Ригу в Центр судебно-медицинской экспертизы.

Нужно было решать вопрос с похоронами. "В похоронном бюро "Angel" мне заявили, что есть только одно место за 435 евро! Мол, это единственный вариант - так как у отца 10 лет не было прописки, то его ни одно кладбище не возьмется похоронить. Я позвонила брату, который отговорил меня. Сказал, что это просто бизнес на мертвых. Тогда я обратилась в Sēru Nams в Слоке, где мне действительно сказали, что все это бред, что прописка не нужна, и предложили место за 45 евро", - рассказывает читательница.

Похороны состоялись 4 апреля. "Гроб был открытый, но я не могла смотреть на отца. Мне было страшно, больно... Началась истерика, слезы... Я смотрела только на ноги и руки. В какой-то момент я все-таки мельком взглянула на лицо. Оно показалось мне странным. Оно было сильно опухшим. Но я первый раз была на похоронах и я не знаю, как должен выглядеть труп. Он восемь дней лежал в морге, может так и должно быть", - рассказывает Алла.

"Похороны состоялись в 11.00, а в 14.52 мне позвонили из Sēru Nams. Им только что звонили из морга и сказали, что перепутали тела. Я похоронила не своего отца!"

Алла тут же полетела в морг. "Заведующая отделением Скиденко буквально с порога набросилась на меня, мол, как я могла не узнать своего отца! - вспоминает Алла. - Потом ей позвонили, и она передала мне трубку.

Мужчина предложил не поднимать шумиху, ночью выкопать того мужчину и положить вместо него моего отца. Естественно, я отказалась! Это полный бред! Это же не магазин, где можно вернуть или обменять товар! К тому же выкапывать могилу можно только, имея на руках постановление суда.

После этого я поехала на кладбище, что проверить, не копают ли они там случайно могилу. Там явно что-то делали. Цветы были переложены - мы клали бутоны к голове, а они лежали к ногам. Одной свечки не было".

Алла обратилась за помощью к адвокату и с заявлением в полицию. В Государственной полиции подтвердили, что 5 апреля было получено заявление. "В связи со случившимся возбужден уголовный процесс по 19-й части Уголовного закона. На данный момент идет расследование и проводятся все необходимые процессуальные действия", - сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Родственники погибшего допускают, что на экспертизу привезли одновременно два трупа, из-за чего впоследствии могла произойти путаница. На что в фирме Angel сообщили, что согласно договору, заключенному с Госполицией, они могут доставлять в морг сразу несколько тел одновременно. "Государственная полиция заключила с нами договор на услуги по вывозу умерших насильственной смертью с места происшествия в Центр судебно-медицинской экспертизы. На основании регламентирующих правил вышеуказанного договора, в 3 приложении, 2 части 1 пункте указано следующее требование к исполнителям "обеспечить возможность транспортировки тел (частей тел) людей, умерших насильственной смертью, с нескольких мест происшествий одновременно", что соответственно подразумевает и возможность одновременной доставки в морг", - говорит представитель похоронного бюро Angel Александр Замбжетский. По его словам, в тот день тела были доставлены морг, их приняли и никаких ошибок с их стороны не было.

В морге комментировать данный случай отказываются. Руководитель отделения танатологии Надежда Скиденко журналистам Латвийского радио рассказала, что знает об этом случае, но ничего комментировать не может: "Нет, нет, мы не можем давать какие-либо комментарии, так как возбужден уголовный процесс и все дело в полиции. Мы не можем ничего комментировать". Остается неясным, что с телом человека, которого похоронили вместо отца Аллы, а потом выкопали. Знает ли его семья о случившемся?

В свою очередь, семья Аллы договорилась, что вторые похороны оплатит Центр судебно-медицинской экспертизы, однако, моральный ущерб они оплачивать не будут, пишет lsm.lv.

Заведующий Юрмальским кладбищем Гунтарс Ласис, показывая пустую могилу, называет случившееся небывалым в Латвии случаем. "Участок полиции "Тейка" проводит все необходимые действия. Было решение суда, и основываясь на нем, была проведена эксгумация", - рассказывает он.

В пятницу, 13 апреля, Алла во второй раз похоронила отца. Семья покойного мужчины намерена судиться.

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