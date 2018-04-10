Год назад Сергей с женой поднакопили денег и взяли в кредит новую квартиру. Старую выставили на продажу. В марте супруги получили от Рижской думы извещение об уплате налога на недвижимость за обе квартиры общей суммой 794,17 евро, вместо ожидаемых 100. Мужчина признает, что из-за суматохи с переездом не успел задекларироваться в новой квартире. В то же время отказ Рижской думы сделать перерасчет, он считает абсурдным.

Аналогичные "письма счастья" получили и жители других самоуправлений. "В Елгаве применяют тоже повышенный налог на собственную квартиру, если в 00:00 с 31.12 на 01.01 нет задекларированных персон. Квартира моя, но я женился на рижанке и задекларировался в Риге. Квартиру не сдал пока и не продаю. Меня "оштрафовали" на 200 евро за это", - пишет Евгений. Если и вы получили аналогичные уведомления от своего самоуправления, расскажите об этом, отправив письма на электронную почту reporter@delfi.lv.

Год назад осуществилась давняя мечта Сергея - они с женой поднакопили денег и приобрели в кредит новую квартиру. В семье появился ребенок, поэтому новоиспеченные родители решили улучшить жилищные условия. "Старую квартиру планировали продать для погашения части кредита. Пока улаживали ремонт, переезд и обустройство, наступил Новый Год. Моя вина, что только в этот момент я спохватился, что надо обновить декларацию места жительства, что я и сделал незамедлительно - жена с ребёнком в новой, сам - в старой, - рассказывает Сергей. - Как оказалось, спохватился не напрасно, так как через несколько недель получил извещение об уплате налога на недвижимость за обе квартиры общей суммой 794,17 евро, вместо ожидаемых 100. За новую квартиру налог был рассчитан по ставке 1,5%, так как на 1 января там никто не был задекларирован. Получается нужно заплатить больше в 7,5 раз (1,5% / 0,2% = 7,5)".

Мужчина позвонил в Рижскую думу и попросил сделать перерасчет, но получил отказ. "Там ответили, что все было сделано по закону. Отправил повторное заявление на имя начальника Службы доходов самоуправления. Тоже получил отказ, только на 4 листах А4, - рассказывает Сергей. - Ситуация показалась мне абсурдной, так как оба объекта недвижимости находятся в одном самоуправлении, в Риге, и от перемены адреса декларации получатель моего подоходного налога не изменится.

Как я до сих пор полагал, смысл повышенной ставки 1,5% в Законе о налоге на недвижимость заключается в том, чтобы побудить спекулянтов на рынке недвижимости не держать пустыми много объектов в ожидании роста цен. Я не являюсь продавцом недвижимости. Квартира - моё единственное жильё. Вторая стоит на продаже, и я надеюсь её как можно быстрее продать, чтобы уменьшить обязательства перед банком, она мне не нужна.

К тому же жена у меня без работы, стоит на бирже, получает пособие, которое скоро платить перестанут. В такой ситуации почти 800 евро - для меня достаточно серьёзная сумма, которую сходу тяжело найти, - делится читатель.

В некоторой мере действующая норма дискриминационная в том плане, что двум людям владеющим одинаковым имуществом, но обновившим декларацию 30 декабря и 2 января, рассчитают налог, сумма которого будет отличается в 7,5 раз! И получатель будет Рижская дума, чиновники которой, конечно же, не заинтересованы уменьшать свой доход. Вот такая "социально ответственная политика"".

Порядок применения ставок налога на недвижимость оговорен в правилах Рижской думы Nr. 148 "О налоге на недвижимое имущество в Риге", принятых в июне 2015 года. Для физических лиц сниженную ставку налога - 0,2%, 0,4% 0,6% - применяют для квартирного имущества (части здания), если на 1 января в 0.00 по конкретному адресу задекларирован, по крайней мере, один человек. Во всех других случаях применяют ставку налога в размере 1,5% от кадастровой стоимости объекта.

"Каждый житель может свободно менять адрес прописки (как в центрах обслуживания клиентов в исполнительных дирекциях, так и на портале www.latvija.lv) неограниченное количество раз - хоть каждый час. Именно поэтому Рижское самоуправление должно было установить конкретную дату и время и на этот конкретный момент зафиксировать имеющиеся данные, чтобы можно было установить ставку и рассчитать сумму налога", - рассказывает директор Управления доходов самоуправления Рижской думы Илмарс Зиедонис. Он также добавил, что в правилах не предусмотрено оценивать количество задекларированных лиц в другие даты и производить перерасчет налога.

"Что касается конкретного случая, то имущественные права на "новую" квартиру были закреплены в Земельной книге в апреле 2017 года. У владельца была возможность задекларировать свое место жительство по данному адресу. На 1 января 2018 года владелец был задекларирован в "старой" квартире вместе со своим ребенком. К "старой" квартире была применена как сниженная ставка налога, так и льгота", - рассказал Илмарс Зиедонис.

Если и вы столкнулись с подобной ситуацией в своем городе, напишите нам об этом на электронную почту reporter@delfi.lv.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!