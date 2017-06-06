В редакцию DELFI Репортера обратилась читательница, которую очень удивили и возмутили действия контролера на платной автостоянке Rīgas satiksme. По словам Татьяны, как только она остановилась, чтобы сделать срочный звонок, к ней буквально сразу подошел контролер и стал фотографировать машину.

"В пятницу, 26 мая, в 16.02 я остановилась на улице Дзирнаву, на участке между улицами Марияс и Кришьяна Барона. Мне надо было срочно позвонить, поэтому я припарковалась на стоянке Rīgas satiksme, - рассказывает Татьяна. - Буквально через минуту-другую к моей машине подошел контролер и принялся фотографировать автомобиль, хотя я находилась в салоне, на водительском месте. Несмотря на то что разговор был очень важным, я прервала его и обратилась к парковщику с вопросом, на каком основании он меня фотографирует. Работник RS ответил: "Я зафиксировал тот факт, что у вас не оплачена парковка, и если вы уедете, не заплатив, я выпишу вам штраф". И хотя я не собиралась здесь стоять, я все же решила не рисковать, вышла и оплатила стоянку. Положив чек под ветровое стекло, я продолжила прерванный разговор по телефону. Через несколько минут снова появился контролер и опять принялся фотографировать автомобиль. Я задала вопрос: "Почему вы опять фотографируете мою машину", на что парковщик ответил: "Теперь у меня есть доказательство, что вы оплатили парковку и штраф вам выписан не будет". Не похоже ли это на неприкрытый шантаж?

В связи с вышеизложенным, я хотела бы спросить: "Не самоуправство ли это было со стороны парковщика, заставлять оплачивать стоянку водителей, которые остановились на несколько минут и не покидают салон автомобиля?"

Я неоднократно наблюдала лично, что когда водители сидят в машине, контролеры не предъявляют к ним никаких претензий. Поэтому мне кажется, что в моем случае контролер грубо нарушил свои должностные инструкции. Ведь должны же быть какие-то бесплатные минуты, во время которых нужно выйти из салона, пройти до кассового аппарата, ознакомится с процессом оплаты, заплатить и вернуться с чеком к своему автомобилю. В заключение скажу, что из-за назойливого фотографа-контролера, вечер 26 мая был безвозвратно испорчен".

Предприятие Rīgas satiksme является оператором платных автостоянок на территории Рижского самоуправления, которому Рижская дума делегировала функции по устройству и управлению автостоянками, согласно принятым 5 февраля 2013 года правилам №206 "Условия использования платных муниципальных автостоянок в Риге".

"Отвечая на ваш вопрос, обращаем внимание на то, что согласно 12-му пункту вышеупомянутых правил, максимальное время, в течение которого водитель может бесплатно находиться на платной автостоянке RS, составляет 5 минут. В свою очередь, согласно 22-му пункту этих же правил - максимальное время, которое водитель может бесплатно находиться на парковке, после того как закончилось оплаченное время, составляет 15 минут. Это время дается водителю для того, чтобы он продлил время или выехал с территории автостоянки", - отметила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевица.

По ее словам, для выполнения своих профессиональных обязанностей контролер использует специальное устройство, в которое закачаны необходимые для работы приложения и программы. "Это автоматизированное решение гарантирует, что порядок использования платной автостоянки и контроль за соблюдением правил использования осуществляются согласно правилам №206", - пояснила Барташевица.

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