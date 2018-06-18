В абсурдную ситуацию на днях попала Марта, пока ждала свой троллейбус на остановке у Центрального рынка. Женщина спохватилась, что потеряла свой э-талон, но спустя несколько минут к ней подошел бомж и предложил его вернуть. За деньги.

"Сегодня попала в очень неприятную и абсурдную ситуацию. Пока ждала свой транспорт на остановке у Центрального рынка, решила заранее достать из кармана э-талон. И вдруг поняла, что он пропал", - пишет в своем Facebook Марта. Она судорожно стала искать проездной, но тщетно. Ни в сумке, ни в кармане, ни на земле его не было.

Неожиданно к Марте подошла бездомная и попросила денег. "Я сказала, что у меня нет. Что все деньги на карточке", - вспоминает женщина. Через несколько минут к ней подошел другой бездомный и попросил уже вполне конкретную сумму - 50 центов. "Я ему ответила то же самое. Но он вдруг расплылся в улыбке и сказал, что может мне кое-что дать взамен. Мне и в голову не пришло, что это может быть мой э-талон. Но в итоге оказалось, что так и есть. Я ему устала повторять, что у меня нет мелочи, но он все не отставал", - рассказывает Марта.

На женщину сыпались оскорбления и обвинения в скупости и высокомерии. Но после долгих дискуссий бездомный все же согласился отдать проездной.

Марта советует остальным внимательно следить за своими вещами, так как в похожую ситуацию может попасть любой. Она допускает, что проездной у нее не выпал, а был украден. "Кто его знает, какие схемы придумывают такие люди, чтобы выманить деньги. И вообще! Почему я должна стоять и бояться на остановках общественного транспорта?" - задает риторический вопрос женщина.

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