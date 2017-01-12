"Не верьте случайным доброжелателям". Пенсионер стал жертвой молодой обеспеченной пары

"Я попал в ужасную ситуацию. Такого никому не пожелаешь", - так начал свое письмо Янис. Пенсионер стал жертвой молодой обеспеченной пары, у которой были явные проблемы с алкоголем и азартными играми. Полгода они "терроризировали" старичка, нагло обворовывая и вытягивая из него деньги.

"Все началось летом. У меня есть кот, который дважды в день выводит меня на прогулку. И вот однажды во время очередной такой прогулки ко мне подошла молодая пара, - вспоминает Янис. - "Вы наверно один живете и нет никого, кто бы мог о вас позаботиться? - тут же начали разговор молодые. - Мы по соседству живем. Могли бы о вас позаботиться, ну, если вам в магазине, например, нужно купить что-то".

Янис "растаял", услышав, что кто-то им интересуется. А уже осенью для старика начался настоящий кошмар.

Они вынесли все, что можно было унести

"Однажды эта парочка заявилась ко мне в гости со спиртным. Ну, и сколько мне - больному и ослабленному организму - нужно-то? Только на следующий день я стал понимать, что произошло. Из моей квартиры они вынесли все, что можно было унести, в том числе фамильные драгоценности. Когда я спросил у них: "как это понимать?", они без зазрения совести ответили "так вы же сами нам эти вещи подарили!" Извините! Как я мог вам сделать такой шикарный подарок, почти на 1000 евро, если вы мне никто?! Они сильно обиделись и что-то вернули. Что-то из драгоценностей пропало, какие-то вещи были испорчены..."

По словам Яниса, примерно месяц все было тихо, а потом началось опять. "Доброжелатели" принесли Янису хлеб, хотя он их об этом не просил. Хлеб Янис не взял, как и не взял несколько пачек йогурта - однажды пенсионер проговорился, что ест с ним хлопья.

Потом мошенники стали ходить к нему в гости по одному. "Он снова стал приходить ко мне со спиртным, жаловался как ему плохо. Я в этих пьянках участия не принимал. Я смотрел на этого человека и понимал, что у него тяжелая алкогольная зависимость, ему все время было мало", - рассказывает Янис.

Foto: Panther Media/Scanpix

"В декабре я вернулся с онкологического центра в подавленном состоянии. Думал, что все мои мучения позади, но врач решил иначе. Я упал на кровать. Вдруг раздался звонок. Позвонила она, спросила, как все прошло. А потом стала слать смс-ки с просьбой одолжить ей 200 евро. Я сказал, что у меня нет таких денег. Она стала настаивать, говорить, что мы обещали друг друга поддерживать. Я был в шоковом состоянии после врача, все было как в тумане. Я дошел до банкомата, снял 180 евро и одолжил ей на месяц, - рассказывает пенсионер.

Когда я немного пришел в себя, то вспомнил, что забыл оплатить коммунальные счета. Просить помощи было не у кого, и я обратился к ней. Семья у них была состоятельная, огромная квартира, шикарная машина. Но тут в "игру" вмешался он, стал ругать меня, почему я дал ей денег. А потом сжалился и выдал мне 50 евро.

7 января, на Рождество, маски были сброшены окончательно. Он пришел ко мне и прямо спросил: у тебя осталось еще что-нибудь ценное? Оказалось, что он не только алкоголик, но еще и азартный игрок. Про таких говорят, без тормозов. И пока я делал для него свой фирменный чай (который якобы ему очень понравился в прошлый раз), он меня обокрал".

Хожу по ломбардам, собираю свои вещи

"Я до сих пор в шоке от суммы, на которую меня "обогрели" эти проходимцы. А сумма приличная - примерно 1500 евро, - признается Янис. - В понедельник в ломбарде я выкупил за 100 евро фамильное кольцо. В среду в ломбарде на улице Меркеля выкупил за 95 евро обручальное кольцо. Когда я сказал продавцу, что это мое кольцо и оно было украдено, он ответил: а мне все равно.

Foto: F64

Только сейчас я понемногу прихожу в себя, прокручиваю в голове весь этот ужас. Несколько раз они пытались положить меня в больницу. Я сказал, что не могу, так как не с кем оставить кота. Он обещал позаботиться о коте. Сейчас я понимаю, что если бы согласился, то вернулся бы в абсолютно пустую квартиру. Все было бы заложено в ломбарде.

Помнится, что он еще хотел и квартиру мою заполучить, когда я заикнулся о том, что хочу ее после смерти завещать приюту для животных, откуда я взял своего кота...

Сейчас я занимаюсь тем, что за свои деньги пытаюсь вернуть свои же вещи. Люди, будьте бдительны! Остерегайтесь таких вот случайных "доброжелателей"!"

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