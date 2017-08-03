Янис стал очевидцем того, как полицейские помогли туристам из Белоруссии купить для микроавтобуса новые колеса. Оказалось, что пока семья с детьми отдыхала в Стокгольме, неизвестные сняли все четыре колеса, а также украли из салона ценные вещи.

"Ситуация была такая: у микроавтобуса, на котором путешествовали туристы из Белоруссии с маленькими детьми, украли покрышки с дисками. Полицейские нашли в интернете другие, заказали и помогли их установить. В итоге через два часа семья могла ехать дальше. Спасибо, вам полицейские!" - пишет Янис.

DELFI Репортеру удалось узнать, что туристам помогли сотрудники Зиемельского участка Рижского регионального управления Государственной полиции. "Поступил вызов на площадь Републикас 3. Прибыв на место, полицейские констатировали, что у принадлежащего гражданам Белоруссии автомобиля похищены все четыре колеса, а также вещи из салона - детские сиденья, автомагнитола, навигация и другие вещи", - рассказала представитель Государственной полиции Саманта Чапковска.

Туристы из Белоруссии отправились в недельное путешествие в Стокгольм, а машину оставили на бесплатной неохраняемой автостоянке. "Прибыв на место и увидев, что произошло, работники полиции предложили помощь, сами нашли поставщика покрышек, договорились о поставке и произвели замену", - отметила Саманта Чапковска.



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