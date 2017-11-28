Этнический латыш-автомеханик со стажем, инженер-механик со знанием латышского, специалист по телекоммуникациям, врач-травматолог с опытом, химик, несколько инженеров-электромехаников… Обладатели дефицитных профессий, которые оказались не нужны Латвии, рассказали о своих маленьких трагедиях порталу Delfi. Главные "минусы" большинства — отсутствие высокой языковой категории (чаще по госязыку, но зачастую требуют и английской), а также - нежелание работать за "минималку". Министерство экономики настойчиво рекомендует упростить въезд иностранным специалистам 303 профессий. Может, стоит подумать, как помочь тем, кто уже здесь?

Минэкономики Латвии бьет тревогу: к 2020 году уровень безработицы в Латвии упадет до 6%, что может стать причиной перегрева рынка труда и преградой для достижения заветной цели - роста ВВП как минимум на 5% в год. Вице-глава Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью Delfi называет это главным риском на пути к экономическому Олимпу. Министерство предлагает решать проблему за счет упрощенного порядка трудоустройства иностранных работников.

Составлен список из 303 специальностей, которые в ближайшем времени столкнутся с дефицитом работников: профессии в сфере науки, IT и коммуникаций, обрабатывающей промышленности, электротехники, энергетики, строительства, финансового анализа, управления рыболовными судами, пилоты самолетов, врачи-специалисты… Минюст и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (их возглавляют представители Нацобъединения) предпочитают заняться возвращением эмигрантов.

Почему совершенно не берутся в расчет свои? Истории, которые читатели прислали в ответ на призыв Delfi, очень горькие. Возникает вопрос: может, имеет смысл немного помочь тем, кто будет платить налоги, а не сидеть на пособии или покидать страну? Ведь зачастую речь идет о потере не только отдельных специалистов, но и их семей — в прямом и переносном смысле. Люди теряют доверие к стране.