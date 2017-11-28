Минэкономики Латвии бьет тревогу: к 2020 году уровень безработицы в Латвии упадет до 6%, что может стать причиной перегрева рынка труда и преградой для достижения заветной цели - роста ВВП как минимум на 5% в год. Вице-глава Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью Delfi называет это главным риском на пути к экономическому Олимпу. Министерство предлагает решать проблему за счет упрощенного порядка трудоустройства иностранных работников.
Составлен список из 303 специальностей, которые в ближайшем времени столкнутся с дефицитом работников: профессии в сфере науки, IT и коммуникаций, обрабатывающей промышленности, электротехники, энергетики, строительства, финансового анализа, управления рыболовными судами, пилоты самолетов, врачи-специалисты… Минюст и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (их возглавляют представители Нацобъединения) предпочитают заняться возвращением эмигрантов.
Почему совершенно не берутся в расчет свои? Истории, которые читатели прислали в ответ на призыв Delfi, очень горькие. Возникает вопрос: может, имеет смысл немного помочь тем, кто будет платить налоги, а не сидеть на пособии или покидать страну? Ведь зачастую речь идет о потере не только отдельных специалистов, но и их семей — в прямом и переносном смысле. Люди теряют доверие к стране.
- 1. Спец по телекоммуникациям (44). Три профессиональных сертификата, каких нет ни у кого в Латвии, но нужна категория...
- 2. Инженер-механик (57). Потратил кучу сил на латышский, оказалось - нужен английский
- 3. Инженер автохозяйства (30). Все заканчивалось требованием знания латышского минимум на B1
- 4. Электронщик (31). Звонили лишь из пиццерий, с почты и других мест, куда слала CV от безысходности
- 5. Строительный инженер и капитан (65). Без языковой корочки даже охранником не возьмут
- 6. Травматолог-ортопед (36). Пересдавать экзамены на латышском с шестым курсом — дело неподъемное
- 7. Специалист по автоматике (50). Без заводской практики нет профессии, а без заводов — нет заводской практики
- 8. Техник-электромеханик. Меня скорее депортируют, чем стану учить этот язык
- 9. 9 коротких историй: профессия есть, работы - нет