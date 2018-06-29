Совсем скоро в Латвии станет одной семьей меньше - рижанка Кристина вместе с мужем и сыном решили перебраться на постоянное место жительство в Скандинавию. Женщина признается, что решение далось с большим трудом, но сил выживать больше нет. Выбор нового местожительства был неслучайным. "Мы шли к этому три года. Не в один день. У мужа там стабильная работа. Я закрыла свой небольшой бизнес, работала в индустрии красоты, но налоги "съедали". Всё сама. Ребенок с нашей системой образования не справлялся. В общем, ничего больше не останавливало".

"Так вот получилось, что уезжаем и мы. Уезжаем на ПМЖ всей семьёй. Все граждане нашей любимой и независимой страны. Спасибо Латвия, что Твои дети бегут отсюда. Мы всю молодость отдали Тебе, здоровье и много налоговых денег. Ты взамен - НИ-ЧЕ-ГО достойного. Теперь придется жить в чужой стране, чувствовать себя одиноким, не зная ту, другую, как Тебя. В Тебе родина, родственники, друзья, любимые люди, знакомые, любимая работа, красоты Твои. А та другая...

Пишу и слёзы градом! Никогда не думала, что придется так поступить, но сил больше нет. Не жить, а выживать, смотреть на эту мерзотную власть, которая забирает последнее и не даёт сил на развитие, отстойная система образования, даже на втором родном. Непонятное будущее наших детей.

Мы очень любим нашу страну, наш город, особенно я люблю свой родной Вецмилгравис. Я уже безумно скучаю.

Можно сказать, хорошо там, где нас нет. Но сил больше нет... Мы до последнего старались, держались, но всё. С нас хватит. Тут остались самые сильные похоже, молодцы! Дай Вам сил тот, в кого Вы верите! Меньше Вам безразличия, жестокости, не проходите мимо того, кому бы Вы могли помочь. Сейчас каждый сам за себя, к сожалению... От этого и бежим. Успехов и удачи Вам всем!"

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!