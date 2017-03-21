В редакцию DELFI Репортера обратилась читательница, на глазах у которой таксист сбил велосипедиста. Наталья вместе с мужем решили догнать виновника аварии. Его реакция неприятно шокировала супругов.

Это произошло в ночь на 27 августа. На часах было полдвенадцатого вечера. "Выезжая из поселка Дзидриняс на трассу Эргли – Улброка, я заметила странно двигающийся автомобиль — машина такси виляла из стороны в сторону. А у поворота на Юглу таксист сбил велосипедиста. На наших глазах мужчина перелетел через крышу авто и упал на проезжую часть", - вспоминает Наталья.

По словам женщины, таксист даже не остановился. "Время было позднее, но мужчина передвигался на велосипеде у окраины дороги в отражающем жилете и его прекрасно было видно издалека. Мы остановились, убедились, что с велосипедистом все в порядке, после чего решили догнать такси, - рассказывает читательница. - Мне удалось настигнуть его только у светофора при выезде из Улброки. Прижав его к обочине, муж сообщил водителю, что он сбил человека. На что таксист ответил: "Ну и что?!" Мы настоятельно рекомендовали вернуться и поговорить с потерпевшим. Или мы вызываем полицию".

Таксист согласился вернуться на место ДТП, однако, вместо слов сочувствия и сожаления, послышалась брань. На место вызвали полицию.

"Утром мне позвонил пострадавший и сообщил, что он потерял сознание сразу после нашего отъезда и что виновник происшествия вызвал скорую помощь. После обследования в больнице сообщили о многочисленных ушибах и переломе тазобедренной кости, - рассказывает Наталья. - Водитель такси до сих пор не принес свои извинения и не предложил никакой помощи. Пострадавший вышел на работу только несколько дней назад и потратил большую сумму на лечение. Расследование продолжается до сих пор. Хотелось бы сказать еще раз: не используйте мобильный телефон за рулем. Возможно, водитель отвлекся и сбил человека, но он не мог не услышать грохот удара!"

В Государственной полиции сообщили, что в феврале 2017 года материалы дела были переданы в Прокуратуру для начала уголовного преследования. Были опрошены участники ДТП, проведены необходимые экспертизы и собраны достаточные доказательства для возбуждения уголовного процесса.

"24 февраля 2017 года прокурор Рижской районной прокуратуры данное уголовное дело передал на рассмотрение в Рижский районный суд", - сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Кристине Сутугина.

Тогда DELFI Репортер отправил официальный запрос в суд и получил ответ: "27 февраля 2017 года судья Рижского районного суда И. Адамсоне-Струже получила материалы уголовного дела. Рассмотрение дела еще не начато. Из-за большой загруженности, рассмотрение дела назначено на 3 октября 2017 года".

Ну, а пока несколько советов тем, что так же как и Наталья стал свидетелем ДТП. "Независимо от того, покинул участник ДТП место аварии или нет, свидетелям нужно звонить на номер 110 и рассказать максимально подробную информацию – номер машины, цвет, кто был водителей – женщина или мужчина, направление, в котором уехала машина и так далее. Дежурный передаст информацию ближайшему экипажу и, возможно, полицейские смогут сразу задержать покинувшему место ДТП водителя", - говорит представитель Государственной полиции Илзе Юревица.

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