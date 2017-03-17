“В начале поездки предупреждают о недопустимости распития алкоголя в автобусе. Кажется, столь суровые правила распространяются не на всех: ехавшие со мной по соседству из Риги в Таллин (10.03.2017, выезд из Риги в 18.30) иностранцы распивали алкоголь на протяжении всего пути, — негодует читатель.

Алкогольный “выхлоп” заполнил автобус. Пьяные пассажиры ни на секунду не замолкали, возбужденно, громкими голосами что-то обсуждали. Однако обслуживающий персонал Lux Express упорно делал вид, что ничего не происходит. С моей стороны было бы крайне неразумно делать замечания нескольким здоровым пьяным детинам, но водитель (нетрезвые люди сидели от него через три кресла) мог бы и озаботиться”.

В компании Lux Express принесли извинения в связи с неприятной ситуацией, в которую попал их клиент. "Действительно, распитие алкогольных напитков в автобусах Lux Express строго запрещено, это также обозначено и в правилах. К сожалению, у водителя нет возможности постоянно следить за пассажирами во время пути, и пассажиры, сидящие позади, находятся за пределами видимости водителя. В данном случае было бы верным всё же оповестить водителя автобуса о возникшей проблеме, и в таком случае он бы смог предпринять соответствующие меры. Ещё раз приносим свои искренние извинения из-за возникшей ситуации", - сообщил руководитель по продажам Lux Express Сандер Лыхмус.

В свою очередь, в полиции еще раз напомнили, о том, что распивать алкоголь в общественных местах строго запрещено. "Большая часть вызовов, получаемых полицией по всей Эстонии, так или иначе связаны с употреблением алкогольных напитков — это и вождение в состоянии алкогольного опьянения, нарушение общественного порядка, насилие в близких отношениях, применение физического насилия, драки. Зачастую причина приподнятого настроение шумных и веселых компаний таится в опустошенных бутылках и затем непринужденное веселье заканчивается драками, конфликтами, оставленным мусором, порчей имущества, а также испорченным настроением других людей, которые вынуждены наблюдать эту нелицеприятную картину. Поэтому стоит помнить, что распитие алкоголя в общественных местах запрещено законом “О защите и охране правопорядка”. Этот запрет касается распития любых алкогольных напитков", - отмечает руководитель службы надзора за дорожным движением и патрульной службы Пярнуского отделения полиции Сандер Перемеэс.

Если в автобусе находятся нетрезвые люди, можно сначала самим обратиться к ним, сделав спокойное замечание. Если такое обращение не возымело действия, тогда следует обратиться к водителю автобуса. Если нетрезвые пассажиры не реагируют должным образом на замечания водителя, то пассажир имеет право позвонить по номеру 112 - описать, где вы находитесь, в какую стороны едет автобус, что происходит и действовать согласно распоряжениям сотрудника Центра тревоги.

В качестве наказания за этот проступок предусмотрен штраф в размере до 400 евро или арест.

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