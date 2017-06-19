В редакцию DELFI Репортера обратился гражданин Литвы, ныне проживающий в Юрмале, который возмущен работой ответственных служб во время пожара в Слоке. По словам мужчины, только спустя шесть часов после начала пожара он смог узнать, что горит, насколько это опасно и что нужно сидеть дома с закрытыми окнами. "Это полный бардак! Нет никакого плана реагирования и взаимной координации ответственных служб", - поделился читатель.

"В воскресенье вечером я возвращался в Юрмалу, я живу в Дубулты. Смотрю, валит черный дым. Сразу позвонил в 112, чтобы узнать, что случилось и насколько безопасно ехать дальше. Мне ответили, что случился пожар и что ехать дальше не надо. Говорю: я живу в Юрмале, на что мне ответили: ну, тогда езжай. Спрашиваю: вы в СМИ информацию передавали? Чтобы люди сидели дома, закрыли окна и так далее? И получаю ответ: не мешай нам работать", - рассказывает Бернардас.

Мужчина подъехал к полицейскому пункту на въезде в Юрмалу и спросил, есть ли у них какая-то информация о случившемся? "Время было уже семь часов вечера, то есть горело уже три часа. Но никто ничего не знает. Открыли портал DELFI и прочитали, что за пожар. Потом полицейские позвонили в участок - там тоже ничего не знают, потом в дорожную полицию, но я так понял, что там тоже ничего не знают. На вопрос: куда мне звонить, никто ответить не смог", - рассказывает читатель.

Тогда Бернардас зашел на домашнюю страничку Министерства окружающей среды и нашел единственный круглосуточный телефон. "Так как там по-русски не говорят, а я по-латышски не очень хорошо разговариваю, то общались мы по-английски. Нужно отдать должное, человек на другом конце провода отвечал профессионально, но опять же посоветовал звонить в 112. Что ж, звоню, трубку поднимает все тот же дежурный и отвечает: "Да, к нам поступают звонки. Наш отдел по связям с общественностью начинает работать. Подождите!" Время уже полвосьмого, а отдел по связям с общественностью только сейчас начинает работать?!" - не скрывает шока читатель.

Так как разговор с диспетчером ГПСС опять закончился словами: всего хорошо, не мешайте нам работать, Бернардас решил подъехать в местное пожарное депо. Но там ответили, что все начальство на выезде.

Подъезжая к дому, мужчина увидел полную площадку мамочек с детьми. "А над ними огромная черная туча и дым. Я, конечно, не специалист, но все равно сказал, что я бы со своими детьми не сидел во дворе. Они согласились, забрали детей и пошли домой. Чтобы выяснить, что же происходит и насколько это опасно, я позвонил в посольство Литвы в Латвии. И только в десять часов вечера я, наконец, получил ответ: да, сидите дома и закройте окна, - рассказывает читатель.

В прошлом году у нас в Литве тоже был серьезный пожар, горели покрышки, люди отравились дымом и попали в больницу. Был нанесён серьезный урон окружающей среде. Так вот в Литве есть служба, которая в случае, какого-то ЧП, например, урагана, отсылает жителям смс-ки с предупреждением и инструкцией, что делать. И это правильно. В таких ситуациях должен быть план реагирования и взаимной координации ответственных служб. То, что я увидел во время пожара в Юрмале - это полный бардак. Знаете, когда в Юрмале проходит веломарафон, полиция стоит на каждом перекрестке. А когда случается серьезный пожар, то никто ничего не знает.

Отсюда у меня несколько вопросов: почему в службе 112 своевременно не информируют жителей о том, что делать в таких случаях, почему их служба по связям с общественностью начинает работать лишь через несколько часов после того, как что-то случилось? Почему нет телефона специалиста, которому в таких случаях можно звонить и который бы рассказал, как нужно действовать? И, наконец, почему измерять загрязнение специалисты отправились только сегодня? А до этого жители Юрмалы были вынуждены дышать этим воздухом, даже не зная, насколько он отравлен!"

В Государственной пожарно-спасательной службе упреки в свой адрес назвали безосновательными. В ГПСС сообщили, что начали информировать людей о случившемся буквально сразу после того, как поступила информация о пожаре - с вопросами стали звонить журналисты, соответствующая информация появилась в социальных сетях. "Никаких специальных сообщений мы не высылали, так как в данной ситуации не было необходимости в каких-то специальных действиях, касающихся жителей. Например, если бы не ветер, то дым "пошел" бы на близлежащие дома и тогда бы потребовалась эвакуация жильцов", - поясняет представитель ГПСС Инта Шабоха.

По ее словам, призыв оставаться дома и закрыть окна носил всего лишь рекомендательный характер - так поступить советовали в том случае, если в квартире или доме чувствовался запах дыма и гари. В целом погодные условия во время пожара были благоприятны с точки зрения минимизации ущерба, потому что дым поднимался вверх, где ветер его быстро рассеивал.

Если произошло какое-то ЧП, то ответственные службы тут же оповещают друг друга. В данном случае вместе с пожарными на место прибыли полиция, "скорая", а также специалисты Государственной службы окружающей среды.

Что касается системы оповещения жителей, то в отличие от Литвы, в Латвии смс-ки никому не рассылаются. В Латвии порядок оповещения жителей в чрезвычайных ситуациях регулируют правила Кабинета министров Nr.530 "Создание систем гражданской тревоги и оповещения, их использование и порядок финансирования". В случае реальной угрозы, по всей стране включатся сирены. Их работу ГПСС проверяет дважды в год - в мае и ноябре.

В случае ЧП, жителей призывают звонить на номер 112. Однако призывают это делать не любопытства ради (узнать, а что это там горит?), а когда существует реальная угроза. В свою очередь, на домашней странице ГПСС содержатся советы, как правильно себя вести в случае пожара, наводнения и в прочих чрезвычайных ситуациях.

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