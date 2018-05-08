Вот уже два месяца клиент Omniva Latvija, который в начале марта на портале самообслуживания omniva.lv оформил посылку стоимостью почти 8 500 евро, пытается вернуть потерянные компанией вещи и выяснить обстоятельства случившегося. Об этом порталу Delfi.lv сообщил представитель пострадавшего, юрист Янис Шлейерс.

В марте Игорь Демчаков планировал отправиться в велолагерь в Испании. За четыре месяца до отлета мужчина приобрел билеты на самолет, однако, авиакомпания забыла выяснить, можно ли везти с собой велосипед. Когда Игорь связался с аэропортом в Испании, то оказалось, что такой возможности нет, поэтому он решил оформить доставку вещей через Omniva. При этом услуга страхования посылки на домашней странице компании не предлагалась.

В Испанию мужчина отправил велосипед, форму, коробку для велосипеда и другие принадлежности. Он оплатил счет за доставку в размере 84,88 евро, после чего к нему прибыл представитель Omniva, который проверил содержимое посылки и принял вещи.

Когда Игорь прилетел в Испанию, его ждал неприятный сюрприз - оказалось, что его вещи не пришли. Посылка пропала. Мужчина незамедлительно связался с Omniva, однако, никаких объяснений не получил. В итоге ему пришлось арендовать велосипед и необходимую экипировку, заплатив за них около 1300 евро.

Компания предложила 320 евро и скидочный купон

Вернувшись домой, Игорь сперва попытался сам разыскать утерянные вещи - он позвонил в Эстонию, где находится международный терминал Omniva. Там ему ответили, что не отвечают за высланные из Латвии посылки и что клиент должен связаться с местным офисом в Риге, однако, там тоже не смогли ничего внятного ответить.

Прошло почти два месяца, а Игорь по-прежнему не получил свои вещи. Он уверен, что Omniva либо присвоила их, либо потеряла, и за свои действия должна нести уголовную ответственность. Мужчина уже обратился в Центр защиты прав потребителей, Государственную полицию, а также в Комиссию по регулированию общественных услуг. Компания Omniva также получила досудебное предупреждение.

19 апреля клиент получил от Omniva письмо, в котором сообщалось, что компания приняла решение выплатить компенсацию в размере 320 евро и выделить один купон со скидкой 99% на отправку следующей посылки. По мнению Игоря Демчакова, это неприкрытое издевательство над клиентами. "Меня не устраивает предложенная сумма. Ждем следующего шага. Кстати, они также не вернули сумму, которая был потрачена на отправку посылки", - указывает мужчина.

Юрист Янис Шлейерс отмечает, что решение компании неприемлемо, так как нет конкретного обоснования, почему выплачивается эта сумма. Кроме того, приняв решение о выплате компенсации, Omniva ссылается на пункт, которого нет в условиях. "У судебного исполнителя зафиксировано, с какими условиями согласился клиент, оформляя посылку. Omniva ссылается на условия, которые клиент даже не утверждал", - говорит он.

КРОУ: Часть убытков придется взять на себя

В Центре защиты прав потребителей заявили, что конкретный случай находится в компетенции Комиссии по регулированию общественных услуг.

В свою очередь, по словам представителя КРОУ Иевы Бетхере, для того, чтобы дать оценку ситуации, необходимо сперва тщательно проанализировать конкретный случай. По ее словам, нужно учитывать одну очень важную вещь - если посылка не была застрахована, то сумму возмещения устанавливают, основываясь на данных Всемирной почтовой конвенции. Эта сумма, как правило, складывается из основной суммы, дополнительной суммы, которую применяют в зависимости от веса посылки, и тарифной ставки.

"Регулятор должен понять, соответствует ли выплаченное возмещение установленным правилам Почтовой конвенции. Коммерсант, в данном случае Omniva, должен был рассказать это клиенту. Но насколько я понимаю, этого сделано не было", - говорит Бетхере.

Согласно данным Всемирной почтовой конвенции, в случае утери незастрахованной посылки, полную сумму обычно не выплачивают. Если клиент не застраховал столь ценную посылку, то часть убытков он должен взять на себя, указали в КРОУ.

Клиент хочет добиться закрытия Omniva

Игорь планирует обратиться с жалобой в Европейские регуляторы и добиться закрытия Omniva. "Они как страусы прячут голову песок. Я спросил, где был следующий пункт пересылки, они не ответили, что не знают. В интернете тоже не видно", - рассказывает мужчина.

В компании Omniva, в свою очередь, подтверждают, что информация о клиенте и международной посылке в Испанию была получена, однако, до адресата она не дошла. Как только от клиента была получена информация о том, что посылка задерживается, Omniva незамедлительно связалась с испанской почтой, чтобы прояснить ситуацию.

"Учитывая, что 20 марта клиент официально проинформировал о том, что посылка не получена, мы выдали клиенту бланк, чтобы он предоставил всю информацию об утерянной посылке и мы могли передать ее дальше и рассмотреть этот случай, - говорит представитель Omniva Марис Куликовскис. - По правилам, которые связаны с международными почтовыми рассылками, максимальный размер компенсации составляет 320 евро плюс все издержки, связанные с услугами по доставке. В сотрудничестве с испанской почтой поиски посылки продолжаются. Если она будет найдена, то ее вернут клиенту".

На данный момент выясняется, почему испанская почта не смогла в установленный срок предоставить эстонским коллегам информацию о местонахождении посылки. Дополнительно клиенту выплачиваются издержки, связанные с отправкой посылки.

Если в течение недели Omniva не предоставит ответ на запрос, Игорь Демчаков вместе с юристами намерен добиваться возбуждения уголовного дела о присвоении чужого имущества. Юрист Янис Шлейерс считает, что, возможно, произошла кража. "Можно спокойно посмотреть что внутри посылки - что они и сделали перед отправкой. Видя, что внутри находится что-то ценное и, зная степень своей ответственности, они спокойно могут присвоить вещь себе, а потом отписываться и предлагать 320 евро", - говорит юрист.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!