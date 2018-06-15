Почти неделю длится "эпопея" с ремонтом полотенцесушителя в одной из квартир на Югле. Сначала никто не мог ответить, когда придет мастер из Siltumserviss. Потом оказалось, что нужен не мастер, а сварщик. И он пришел. Но после его работы змеевик потек сразу в трех местах. "У меня такое ощущение, что они просто издеваются надо мной!" - в отчаянье говорит Алена. В компании Rīgas namu pārvaldnieks сообщили, что проблема гораздо масштабнее и возможно в доме по адресу Силциема 5 придется полностью менять стояк горячей воды. В понедельник, 18 июня, мастера RNP придут с проверкой.

Во вторник, 12 июня в квартире Алены потек полотенцесушитель. По словам женщины, она кое-как дозвонилась до мастера. Он пришел и наложил жгутик. "Я его спросила, а можем ли мы поменять полотенцесушитель. Я готова заплатить, сколько нужно. На что получила ответ, что три недели компания будет рассматривать мое заявление, ну и может еще через два месяца заменит его", - рассказывает Алена. Женщина признается, что была готова его поменять самостоятельно, но остановило то, что в таком случае всю ответственность в случае аварии придется брать на себя.

Полотенцесушитель продолжил течь. В среду женщина с самого утра пыталась дозвониться до Siltumserviss, но трубку никто не брал. "Я просто боюсь, что его в любой момент прорвет. А это 100 литров горячей воды в минуту. Я не знаю, что мне делать!" - чуть не плача говорила Алена.

В редкие разы ей все же удавалось пробиться через глухую оборону, однако, голос на втором конце трубки не мог ответить, когда придет мастер. Ждите. Потом оказалось, что нужен вовсе не мастер, а сварщик. Но когда он придет, опять же неизвестно. В итоге в эти дни Алене пришлось отпрашиваться с работы, а в четверг, в квартире "дежурила" подруга.

Сварщик пришел в четверг. "Сделал свою работу. Подруга посмотрела, вроде, все хорошо, но когда я пришла вечером домой, то увидела, что в месте стыка полотенцесушителя и стояка течет сразу в трех местах! У меня такое ощущение, что они просто издеваются надо мной!" - в отчаянье рассказывает женщина. В пятницу в квартире Алены снова были мастера.

В компании Rīgas namu pārvaldnieks подтвердили, что 12 июня RNP и Siltumserviss Rīga (SSR) получили заявление об аварийной ситуации. Работники SSR обследовали повреждение и констатировали утечку. "Согласно Закону о квартирном имуществе, владелец квартиры обязан обеспечить свободный доступ к инженерным коммуникациям, которые являются частью имущества общего пользования. В данном случае доступ к стояку обеспечен не был - его закрывала кафельная отделка. Учитывая ситуацию и просьбы клиентки, мастера, несмотря на то, что это не входит в их обязанности, демонтировали кафель, чтобы определить место повреждения", - говорит представитель RNP Лаура Валюма. Она также добавила, что клиентка выразила желание заменить полотенцесушитель на нестандартный вариант, его нужно заказывать отдельно. Этот процесс занимает время и об этом клиентку сразу проинформировали.

По словам Валюмы, для того, чтобы произвести замену нагревательного прибора в многоквартирных домах, до начала работ необходимо разработать техническую документацию. Эти занимаются сертифицированные специалисты. "Техническая документация необходима, чтобы выполнить замену нагревательного прибора правильно и чтобы его замена не повлияла на функционирование отопительной системы всего дома. Чтобы после согласования можно было начать замену, необходимо отключить и опустошить конкретный стояк отопительной системы, а после окончания работ подключить его, наполнить и проверить отремонтированный участок, - рассказывает Валюма.

Учитывая все вышесказанное, мастера устранили утечку, использовав временное решение, чтобы можно было возобновить подачу воду в стояке. Было заказано все необходимое для замены обогревательного прибора, однако, клиентка неожиданно отказалась. В последующие дни были получены повторные заявление об утечке. В ходе обследования мастера, констатировали лишь незначительную влажность, однако, и на этот участок был наложен жгут".

Мастера SSR обследовали весь стояк горячей воды и пришли к выводу, что он находится в аварийном состоянии, о чем был составлен акт. "На данный момент замена обогревателя невозможна, так как нельзя гарантировать безопасную работу полотенцесушителя до тех пор, пока не будет проведен ремонт стояка горячей воды", - подвела итог Лаура Валюма.

В понедельник, 18 июня, мастера RNP планируют начать обследовать стояк горячей воды в доме по адресу Силциема 5.

"Просьба к жителям проявить отзывчивость и обеспечить доступ к стояку в своих квартирах. Жильцы дома могут связаться с участком RNP Jugla и договориться об удобном им времени", - говорит Лаура Валюма.

После обследования будет решено - нужно менять весь стояк или отдельные его участки. Следующий вопрос - аварийные это работы или плановые. Если аварийные, то ремонт будет произведен незамедлительно, а деньги взяты из накоплений дома. Если это плановые работы, то ремонт будет включен в список плановых ремонтных работ.

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