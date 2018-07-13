Опять нас бралюкасы обидели?! Читательница о "спекуляции местных производителей на патриотизме"

Совершая покупки в рижских магазинах, читательница DELFI Репортера Анна всегда старалась "выбирать своих" - поддерживать товары латвийских производителей, даже если они чуть дороже. Но в какой-то момент обратила внимание, что под "исконно латвийским брендом" зачастую покупает продукты, сделанные в соседних странах. Присмотревшись, обнаружила, что таких товаров немало, и "почувствовала себя обманутой". По просьбе DELFI, производители прокомментировали ситуацию.

"Мне попалась на глаза откровенная спекуляция местных производителей на моих патриотических чувствах, - пишет Анна. - Купили тортик от Latvijas Maiznieks, в надежде поддержать латвийского производителя, ан нет. Смотрим, что написано маленькими буквами - "Произведено в Литве". Опять бралюкасы-литовцы нас "обижают"!?".

Foto: DELFI Reporter



С этой стороны кажется, что товар латвийский...

Foto: DELFI Reporter



...а с этой - уже нет.

Анна не остановилась на одном тортике, а провела целое покупательское расследование. Оказалось, что и хлеб Vita!, и многие другие продукты Latvijas Maiznieks — совершенно не "латвияс". Читательница не поленилась зайти на сайт компании — там написано совсем уж гордо "Īsta Latvijas maize!" Впрочем, не только эта местная компания передает производство соседям, продолжила свое исследование Анна.

Foto: DELFI Reporter

"Куриные наггеты и бургер-котлеты Rīgas Miesnieks произведены вовсе не в Риге и даже не в Латвии, а в Эстонии. Молоко Аннеле, некоторые считают латвийским, и там девушка из сказок Анны Бригадиере — тоже не наше… Но самое грустное — это сладости. Я покупала всегда, последние 20 лет только Laima, особенно любила Lukss с розочкой, всем друзьям иностранным рассказывала, что это наша гордость. Но самое ужасное, что случилось конкретно со мной, это вафли Laima, которые теперь в Польше производятся... В общем, больная мозоль. Я ж так воспитана была, что надо покупать латвийские товары, чтоб помогать латвийским производителям, которые создают рабочие места для простых жителей Латвии".

Foto: DELFI Reporter

С формальной точки зрения, вроде бы все по-честному: на хлебе, который произведён в Латвии, написано Ražots Latvijā. На хлебе, который произведён в Литве или Эстонии, большими буквами ничего не написано, а маленькими — есть реальная страна происхождения.

"Вроде обмана нет, но если уже видел надписи этой фирмы, которые говорят, что это латвийский продукт, то и не станешь проверять каждый товар той же фирмы, - пишет Анна. - Может, я Капитан Очевидность, но как-то очень меня это открытие расстроило. Я ведь до того сознательно выбирала "наших". Даже не скажу, что на вкус они лучше или хуже, потому что литовские-литовские и польские-польские товары старалась не покупать и не могу их сравнить по-честному, в "конкурентной борьбе". Теперь непременно наверстаю упущенное. Раз уж все равно нелатвийское, то пусть все будет по справедливости — победит вкуснейший и дешевейший. За неместное переплачивать точно не буду".

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DELFI Репортер связался с компанией Latvijas maiznieks и попросил прокомментипровать ситуацию. "Большая часть хлеба из нашего ассортимента производится в Латвии, но есть отдельные позиции, которые мы не можем произвести на своем заводе. Это и есть причина, по которой мы сотрудничаем с партнерами из стран Балтии", - ответила представитель компании Latvijas maiznieks.

В конечном счете, решать покупателю — хочет ли он поддержать своим кошельком латвийский товар, который… не совсем латвийский.