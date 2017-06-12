В редакцию портала Delfi обратился читатель, который от всего сердца благодарит сотрудников Государственной полиции, которые проявили человечность и помогли, когда его сыну неожиданно стало плохо.

25 мая сын Андриса отправился на машине в аэропорт, где ему неожиданно стало плохо. Мужчину на "скорой" доставили в больницу, а его машина так и осталась стоять у входа в здание аэропорта, где парковка запрещена, пишет delfi.lv.

"Поздно вечером, около десяти, мне позвонили из полиции и попросили, чтобы я приехал за машиной сына. Я объяснил, что живу в Саулкрастах, поэтому в Ригу смогу приехать только завтра", - рассказывает Андрис. И тогда, к полному изумлению мужчины, полицейские предложили за ним заехать.

"Примерно в 11 часов вечера за мной приехали полицейские, отвезли меня к сыну в больницу, где я забрал ключи от машины и техпаспорт, после чего отвезли меня в аэропорт. Я был искренне удивлен и очень благодарен полицейским за проявленную человечность", - говорит мужчина, добавляя, что за неделю, пока сын проходил лечение в больнице, им бы пришлось изрядно потратиться на платную стоянку у аэропорта. "Большое спасибо Юрису Ранцансу и Айгару Рубенису, которые не остались равнодушными и помогли", - благодарит Андрис.

В свою очередь, в Государственной полиции случившееся комментируют кратко. По словам представителя Госполиции Сигиты Пилдавы, главная задача полиции - не наказывать, а помогать.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!