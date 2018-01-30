В середине января читательница портала Delfi приехала в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) на запланированную операцию. Однако, в регистратуре ее ждал сюрприз - женщине заявили, что она не зарегистрирована на операцию, а конкретный врач в учреждении не работает. В больнице порталу delfi.lv сообщили, что произошло недоразумение.

"15 января я приехала в Гайльэзерс на запланированную операцию. Отстояла длинную очередь в регистратуре, где мне в итоге заявили, что на операцию я не зарегистрирована", - рассказывает читательница. Через время женщина повторно обратилась в регистратуру, где ей вообще сообщили, что доктор, у которого планировалось проводить операцию, в больнице не работает.

"В конце концов, я все же попала в отделение, встретила доктора и спросила у него: "А вы знаете, что вас, оказывается, нет" На что он ответил: "Но я же есть", - вспоминает женщина, добавляя, что "операция все-таки состоялась - причем у доктора, который как бы не существует".

Пресс-секретарь Рижской клинической университетской больницы Айя Лиетиня от имени больницы выразила сожаление по поводу случившегося. По ее словам, произошло недоразумение. По словам Лиетини, доктор посоветовал пациентке, которую мучили сильные боли, обращаться в Клинику неотложной медицины и приема пациентов, где сам дежурит, чтобы женщина как можно быстрее получила необходимую помощь. В свою очередь, пациентка искала врача в регистратуре поликлиники RAKUS.

"Врач, которого она спрашивала, в поликлинике Восточной больницы действительно не работает и амбулаторные консультации не предоставляет. Это и объяснили женщине. Проблему, в конце концов, удалось успешно разрешить - необходимая операция была проведена", - сообщила Лиетиня.

В больнице обещали проанализировать конкретный случай, чтобы избежать повторения аналогичных ситуаций в будущем. От имени больницы Лиетиня принесла пациентке извинения за возникшие неудобства и пожелала скорейшего выздоровления. В больнице выразили сожаление по поводу того, что женщине недостаточно ясно объяснили, куда нужно идти на операцию и в каком структурном подразделении больницы работает конкретный врач.

"В ближайшее время будет открыта новая реновированная поликлиника стационара Гайльзерс, что позволит правильно направлять пациентов и поможет в принципе избежать аналогичных ситуаций. В новой поликлинике также будут работать специальные консультанты, которые будут помогать пациентам", - отметила Айя Лиетиня.

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