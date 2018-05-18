В редакцию DELFI Репортера обратился читатель, который не смог улететь на Крит. Константин вместе с подругой показались охраннику аэропорта подозрительными, поэтому он попросил отойти их в сторону и вызвал полицию. В итоге молодых людей отпустили, но пока шла проверка их самолет улетел. Мужчина, чей отпуск был испорчен, намерен обращаться в суд.

10 мая в час дня Константин вместе с подругой должны были вылететь на Крит. В аэропорт молодые люди прибыли в 11.00 часов. Так как времени было еще полно, они заказали себе еду и стали ждать рейс.

"В 12.35 мы стали проходить рамку металлодетектора. Вдруг нас остановил охранник. Он попросил отойти в сторону и подождать. За пять минут до вылета к нему подошла девушка с гейта и спросила, отпускать рейс или нет, на что охранник ответил: отпускать. На вопрос "в чем дело?", охранник ответил, что мы показались ему подозрительными, и он вызвал полицию", - рассказывает Константин.

"Я понятия не имею, почему мы вызвали у него подозрения. Да, мы смеялись, да улыбались, потому что у нас было хорошее настроение. Мы год копили на этот отпуск и были в предвкушении отдыха".

Когда полиция вывела пару из аэропорта, Константин достал телефон и стал снимать происходящее. По словам мужчины, в этот момент один из полицейских стал ему грубить и угрожать. "Мол, если ты будешь себя так вести, надолго здесь задержишься. Потом он, применив физическую силу, выхватил у меня из рук телефон. На мои вопросы, в чем причина нашего задержания, никто не отвечал. В итоге нас привели к ним в отделении, обыскали и проверили на алкоголь. У меня показало 0,04 промилле — утром я выпил бутылку пива. После этого нам отдали наши вещи и сказали: можете идти, у нас к вам нет никаких претензий. Время было 13.50".

Оказавшись снова в аэропорту, Константин с подругой связались с авиакомпанией SmartLynx. Там пообещали во всем разобраться и перезвонить. "Через полтора часа нам перезвонили и сообщили, что не будут компенсировать стоимость билетов, так как мы зашли на контроль слишком поздно, в 12.45, и поэтому опоздали на самолет по своей вине", - говорит мужчина.

И вот тут, по словам, Константина, начинается самое интересное.

"Я точно знаю, что мы были в 12.35. После того как нас отпустила полиция, мы подошли к работнице аэропорта, которая подтвердила, что аппарат зафиксировал время 12.35 и 11 секунд. Это зашла Юлия, моя девушка. Мое время не зафиксировалось, так как его работница аэропорта пробила со сканера пистолета. Но я зашел следом за своей девушкой", - уверяет Константин.

Мужчина позвонил в DELFI Репортер прямо из аэропорта. Он не скрывал, что растерян и не знает, что делать. "Сейчас мы пишем два заявления в администрацию аэропорта - первое, чтобы нам возместили стоимость билетов. Если лететь сегодня, то билеты стоят 189 с человека, но лететь сутки. Завтра прямой рейс, но билет стоит уже 289 евро с человека. Второе заявление - мы просим предоставить выписку с аппарата, который зафиксировал время, когда мы были на металлодетекторе. Ответ обещают предоставить в течение двух недель, - рассказывает читатель.

Интересно, что после того, как мы сдавали тест на алкоголь, нам не дали результаты на руки, также нам не дали никакие документы о том, что нас вообще задерживали. То есть как будто этого всего не было".

Мы должны быть уверены на 100% в безопасности

В Рижском аэропорту подтвердили, что инцидент имел место. Изучив обстоятельства ситуации и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, было констатировано, что пассажиры явились на контроль безопасности в 12.45, то есть за 15 минут до вылета. В это время они уже должны были находиться на гейте, чтобы успеть на самолет, указывают в администрации аэропорта.

"Покупая билет, пассажир соглашается с правилами авиакомпании, в том числе за сколько минут до отлета он должен находиться на гейте. У разных компаний это время может отличаться, но в Рижском аэропорту это обычно 20 минут. То есть за 20 минут до вылета пассажир уже должен стоять на гейте. В крупных аэропортах, которые обслуживают большие самолеты, это могут быть 40 минут. Зная это правила, пассажир может планировать свое время", - рассказывает руководитель отдела коммуникации международного аэропорта "Рига" Лаура Карните.

По словам представителя аэропорта, охранник действительно попросил молодых людей отойти в сторону. "Охрана аэропорта проходит специальное обучение, и они сразу видят определенные реакции и поведение людей, которые могут свидетельствовать о возможном опьянении. Если такие подозрения возникают, охранники имеют право проводить углублённую проверку и привлекать полицию", - говорит Лаура Карните.

"Безопасности в авиационной отрасли уделяется усиленное внимание. Мы на 100% должны быть уверены, что в самолете ничто не угрожает безопасности пассажиров", - добавила она.

В свою очередь, в Государственной полиции подчеркнули, что не задерживали пассажиров, а всего лишь пригласили пройти для проведения превентивных мероприятий, а также рассказали о правах вести фото и видеосъемку в разных местах на территории аэропорта. "В ходе проверки содержания алкоголя в крови было констатировано, что лица находятся в небольшом опьянении. Полицейские не составили административные протоколы и после беседы отпустили пассажиров", - сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Не несем ответственности за убытки, возникшие по вине пассажира

В компании SmartLynx Airlines заявили, что пассажиры должны своевременно прибывать на рейс - в соответствии с правилами перевозки пассажиров конкретной авиакомпании. "Если пассажир в определённое время не прибыл в сектор посадки, а все остальные пассажиры уже зашли в самолет, работники аэропорта закрывают сектор и опоздавший пассажир в самолет не допускается. Это делается для того, чтобы не задерживать рейс и не допустить возникновения убытков, которые в авиационной отрасли могут быть значительными", - поясняет представитель SmartLynx Airlines Илва Приедниеце.

По ее словам, авиакомпания не несет ответственности за убытки и неудобства, возникшие у пассажиров, которые опоздали на посадку, в том числе, если они задержались по пути с регистрации (check-in) до сектора посадки, при прохождении контроля безопасности или их задержала полиция или работники службы охраны аэропорта.

Ознакомиться с правилами перевозки пассажиров компании SmartLynx Airlines можно ознакомиться на домашней странице компании. Например, пункт 6.3. гласит, что пассажир обязан следить за информацией на экранах и по громкой связи о времени, когда он обязан прибыть в сектор посадки. Информация, указанная в посадочном талоне (boarding pass) и на экранах, может меняться.

Пункт 6.4. гласит, что пассажир обязан прибыть в сектор посадки своевременно, но не позднее времени, указанного на посадочном талоне, на информационных экранах или в соответствии с голосовым сообщением.

Перевозчик не несет ответственности за убытки, возникшие по вине пассажира, который не соблюдал условия, оговоренные в пунктах 6.1. - 6.4. правил.

"Пассажиры могут написать претензии, авиакомпания их рассмотрит и даст ответ. Более детально индивидуальные случаи комментировать не можем", - отметила Приеднице.

На Крит Константин с подругой все же улетели. Правда, для этого пришлось одалживать 600 евро. Вернувшись обратно, мужчина планирует основательно разобраться в том, что произошло. Если понадобиться, он готов обратиться в суд.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!