Сотрудница авиакомпании airBaltic сняла с рейса пассажира, который, как ей показалось, фотографировал ее у выхода на посадку. Авиакомпания полагает, что это решение было обоснованным.

Пользователь социальной сети Facebook Андрей Климов опубликовал пост, в котором сообщил, что был снят с рейса Рига-Москва из-за сделанной в аэропорту фотографии. Климов утверждает, что сфотографировал рамку для определения размеров багажа, но сотруднице airBaltic показалось, что он фотографирует ее (на одном из опубликованных Климовым снимков действительно видна сотрудница авиакомпании - Ред.).

Сотрудница потребовала стереть фотографию, а затем вызвала службу охраны. Сотрудники охраны заявили Климову, что их вызвали на место, так как пассажир находится в нетрезвом состоянии и ведет себя агрессивно. В итоге Климов не успел на свой рейс и был вынужден покупать билет на следующий самолет. "Теперь буду обращаться к адвокату о защите чести и достоинства и компенсации материальных потерь", - отметил он.

Представитель airBaltic Алисе Бриеде заявила порталу Delfi, что авиакомпания призывает пассажиров перед вылетом тщательно изучать правила аэропорта и авиакомпаний. Так, в правилах внутреннего распорядка Международного аэропорта "Рига" сказано, что пассажирам запрещено "фотографировать и снимать на видео работающих в аэропорту работников, происходящие в аэропорту рабочие процессы, инфраструктуру безопасности, помещения и оборудование".

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