В редакцию портала delfi.lv обратился читатель, который считает, что ставки налога на эксплуатацию автомобиля несправедливы по отношению к водителям: человек, живущий за границей и приезжающий в Латвию на время, вынужден сильно переплачивать, а Служба госдоходов не хочет возвращать переплату.

Янис (имя изменено) живет за границей, ему принадлежит автомобиль, который не зарегистрирован в Латвии. Недавно мужчина приезжал на машине в Латвию по делам. "По подсчетам поездка должна была занять не больше трех месяцев. Будучи честным человеком, я заплатил эксплуатационный налог за использование в Латвии зарегистрированного за рубежом автомобиля", - рассказывает читатель. За день нужно платить 10 евро, за месяц - 200 евро, за полгода - 600 евро, за год - 1000 евро. Подсчитав наиболее выгодный для него вариант, Янис заплатил налог за полгода, то есть 600 евро.

"На мой взгляд, эта сумма космическая, учитывая состояние дорог в Латвии. Однако, я был проинформирован о том, что переплаченный налог смогу вернуть обратно, обратившись в Службу госдоходов", - рассказывает Янис.

Мужчина уехал из Латвии через три месяца, как и планировал. Незадолго до этого он обратился с заявлением в СГД с просьбой вернуть переплаченный налог за зарегистрированный за границей автомобиль. Но налоговая отказала, сославшись на закон "О налоге на эксплуатацию транспортного средства и налоге на легковые транспортные средства предприятий". "В ответном письме сказано, что к зарегистрированным за границей транспортным средствам льготы или освобождение от налога не применяют, за исключением отдельных случаев, если речь идет о дипломатических, консульских, международных и других организациях. То есть все это не для простых смертных, - пишет Янис.

Отсюда возникает вопрос: почему обычный человек, который приезжает в Латвию не на полгода или год, а на более маленький срок, должен платить за более длительный период, но переплату при этом не возвращают? Наверняка те, кто работает за границей, "зарабатывают слишком много" и государство придумало способ, как с них снимать деньги. Но вот что я вам скажу: мое пребывание в Латвии обошлось мне дороже, чем 600 евро, так как после латвийских дорог мне теперь придется еще и ремонтировать машину".

Новый порядок вступил в силу с 1 января 2017 года. Обязанность уплаты налога оговорена в законе "О налоге на эксплуатацию транспортного средства и налоге на легковые транспортные средства предприятий" (далее - закон). В свою очередь, порядок уплаты налога оговорен в правилах Кабинета министров Nr.858 "Порядок уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства и легковых транспортных средств для предприятий".

В правилах КМ сказано, что налог на эксплуатацию транспортного средства взимают до того, как зарегистрированный за границей автомобиль категорий M1 (легковой автомобиль) и N1 (грузовой автомобиль, полная масса которого не превышает 3,5 тонны) будет использоваться в Латвии. Зарегистрированное за рубежом транспортное средство - это любое транспортное средство, которое участвует в дорожном движении в Латвии с выданными за границей номерными знаками (в том числе транзитными).

В Министерстве сообщения подчеркнули, что порядок выплаты налога введен, чтобы ограничить использование зарегистрированных за границей машин в Латвии. "При создании системы уплаты эксплуатационного налога для зарегистрированных за границей автомобилей размер ставки налога и порядок уплаты созданы таким образом, чтобы водителям в финансовом плане было выгоднее регистрировать транспортное средство в Латвии. А не платить налог за зарегистрированное за границей транспортное средство", - указал руководитель отдела коммуникации Министерства сообщения Айвис Фрейденфелдс.

Раньше не требовалось платить эксплуатационный налог за машину с иностранными номерами. Однако это было нечестно по отношению к тем автовладельцам, которые свои автомобили регистрировали в Латвии. Владельцы "иностранных номеров" могли не проходить техосмотр, не платили налоги, кроме того, процесс взыскания штрафов был крайне сложным.

В Службе госдоходов, также как и в Министерстве сообщения ссылаются на то, что новый порядок призван уменьшить на дорогах Латвии количество автомобилей с иностранными номерами. "Обращаем внимание на то, что в описанной ситуации, читатель мог платить налог по дням", - отметили в СГД.

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