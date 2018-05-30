Два года назад супруг Элины получил в наследство двухкомнатную квартиру в Кенгарагсе. Позже пара решила ее продать, погасив на вырученные деньги оформленный ранее залог и ипотечный кредит на единственное жилье. А потом неожиданно пришло письмо из Службы госдоходов с требованием заплатить подоходный налог с продажи квартиры в размере 2000 евро. Элина считает, что это несправедливо, СГД настаивает на своем, пишет delfi.lv.

Содержать квартиру было не по карману

"Два года назад умер мой свёкор. Он оставил моему мужу в наследство двухкомнатную квартиру в Кенгарагсе. В это время Рижская дума издала правила, предусматривающие, что если в объекте недвижимости никто не задекларирован, то нужно платить большой налог. В год выходило 200 евро. Мы посчитали, что содержать эту квартиру нам невыгодно и решили ее продать", - рассказывает Элина.

В свое время на квартиру свёкра Элины оформил залог в размере 13 000 евро. Семья договорилась с банком, что вернет эту сумму после продажи квартиры.

В итоге семья продала квартиру за 27 000 евро, из которых 13 000 были возвращены банку. "Мы решили, что оставшуюся сумму - 14 000 евро - направим на погашение ипотечного кредита, который был взят на наше единственное жилье", - говорит Элина, добавляя, что вместе с мужем они ознакомились с правовыми актами и пришли к выводу, что в их случае никакой подоходный налог с продажи квартиры они платить не должны.

Неожиданный сюрприз

"Спустя примерно год мой муж получил из СГД сообщение о том, что у него долг в размере 2000 евро. Долг образовался из-за того, что мы не заплатили подоходный налог 15% с прибыли, полученной в результате продажи квартиры", - говорит Элина. По словам женщины, сумму долга можно было уменьшить, предоставив чеки на ремонт: "Какие могли, те подали. Спустя год некоторые из них не прочитать, к тому же все равно все чеки не сохранились".

Женщина не понимает, почему при расчете налога, СГД не учла выплату залога. "Ведь 13 000 евро, выплаченных банку - это все-таки расходы. В СГД нам ответили, что это не является оправданными расходами, поэтому налог нужно платить со всей полученной прибыли", - говорит женщина.

СГД высчитал подоходный налог в размере 15% от разницы, которая образовалась от цены продажи квартиры (27 000 евро) минус 14 896 евро - начальная цена квартиры, указанная в свидетельстве о наследстве. "Мы с мужем достучались до заместительницы генерального директора СГД, но она ответила, что они бессильны что-либо сделать. Она признала, что ситуация абсурдная, что очень много таких абсурдных ситуаций, но ничего не поделаешь", - рассказывает Элина.

"Рэкет со стороны государства"

Позже, по словам женщины, началось самое настоящее вымогательство. "Несмотря на то, что мы договорились добровольно погасить долг и разработали график выплат, СГД начала взимать дополнительные проценты, пени за каждый день, пока у нас долг. Получается, что ты хочешь себя защитить, борешься, но ты слишком маленький и беспомощный, чтобы чего-то добиться".

На данный момент муж Элины остался должен государству 1500 евро. "Нам не остается ничего другого, как только платить. В противном случае - наступит принудительный процесс взыскания долга, деньги начнут удерживать с зарплаты, - рассказывает женщина. По ее словам, СГД наложил арест на машину мужа: "Возможно, это служит своего рода обеспечением того, что мы выплатим. Я считаю, что это абсолютно противоправно!"

"Неужели все законы в нашей стране разработаны для того, чтобы пустить людей по ветру? Чтобы забрать последнее? Наложили арест на старый Audi. Какая им от этого выгода? Она даже не стоит тех двух тысяч. Ощущение такое, что делается все, чтобы унизить человека. А может они таким образом просто добиваются, чтобы я пошла и взяла в банке кредит?"

За неуплату налога полагается штраф

"Погашение залога не считается вкладом в недвижимое имущество. В связи с этим при расчете налога он не включен в расходы, связанные с приобретением или вложением в недвижимое имущество", - говорит представитель СГД Эвита Тейце-Мамая.

В свою очередь, присяжный адвокат Илмарс Пунка указывает, что в данной ситуации важно понять, для каких целей использовался кредит, из-за которого была заложена квартиры. "Поняв это, мы сможем говорить, нужно ли было включать залог для уменьшения суммы налога. И даже в этом случае есть много нюансов", - говорит эксперт.

За неуплату налога с прироста капитала в процессе продажи квартиры лицо может быть призвано к административной ответственности по статье "Несоблюдение сроков подачи налоговых и информационных деклараций" Латвийского кодекса административных нарушений. Дополнительно в случае неуплаты в срок, начисляются пени в размере 0,05% от суммы неуплаченного долга за каждый просроченный день.

"К сожалению, часть людей легкомысленно относится к сделкам с недвижимостью и не консультируются со специалистами. В результате они экономят, но рискуют заплатить крупные суммы, если вдруг окажется, что не были учтены предусмотренные законом обязанности", - говорит Пунка.

"Налоговая" признает, что решение можно обжаловать

"Конечно, каждый случай нужно рассматривать в индивидуальном порядке, так как сделки бывают разные. При этом любое решение СГД можно обжаловать. Таким образом, если женщина обратилась в СГД, то уже получила или в скором времени получит от службы объяснение конкретной ситуации и как ей следует действовать дальше. Если после этого возникнут дополнительные вопросы, то их лучше решать во время консультации", - говорит представитель СГД Эвита Тейце-Мамая.

В Бюро омбудсмена также отметили, что любое решение налоговой службы можно оспорить у генерального директора СГД и позже обжаловать в административном суде, если соблюдены сроки. "Однако, сначала нужно понять, обоснованно ли это, так как посчитанный налог нужно платить и во время судебного производства", - говорит заместитель отдела по социальным, экономическим и культурным правам Бюро омбудсмена Раймондс Конюшевскис.

По его словам, закон "О налогах и пошлинах" предусматривает возможность заключить договор об уплате налога, если человек начал судебную тяжбу. Однако, данный вопрос необходимо обговорить с налоговым специалистом.

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