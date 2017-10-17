"Хочу поделиться "прекрасным" полетом моей мамы с компанией airBaltic. В среду, 11 октября, был вылет в Англию в 15.40. Информацию о том, что будут изменения, прислали на электронную почту после 11 часов. Естественно, электронную почту никто не прочитал. При сдаче багажа никакой информации мы тоже не получили, - рассказывает Виктория.

Покупая билеты, мы оплатили места, оплатили обед, чтобы лететь с комфортом. Вместо этого нам дали простые места, ещё в разных концах самолёта! Еда была холодная! Когда подруга мамы поинтересовалась у стюардессы, почему мы оплачивали одно место, а нас просто "пихают" на оставшиеся места, при этом даже не объясняя толком причину, стюардесса по-хамски ответила: "А потому что самолёт поменяли!" Когда же подруга мама спросила, куда она может положить чемодан (так как все полки были заняты), то получила ответ: "Вы не видите мест нет? Поставьте себе на голову!"

По словам Виктории, в свои неполных 70 лет, ее мама такого хамства еще не слышала. "Они не стали возмущаться, так как им не хотелось портить себе отпуск, но такого отношения мы не потерпим! Это авиакомпания не самая дешёвая. Мы в первую очередь клиенты, которые покупают услуги. Причем не за 50 евро, и хотим получить то, за что платим - нормальный сервис и, в конце концов, обслуживание адекватного персонала. С такими работниками они далеко не уйдут. Мы всей семьёй пользовались услугами airBaltic, всегда были какие-то проблемы, неполадки, но сегодня был явный перебор. Также вчера подруга летела с Милана, им отменили рейс на пару часов. Опять был поменян самолёт. Простите, а у кого бизнес-встречи? Кто все это компенсирует?"

В авиакомпании airBaltic принесли извинения за доставленные неудобства во время рейса Рига-Лондон. "На рейсе BT653 из Риги в Лондон 11 октября 2017 года пассажирки были пересажены на другие места по оперативным причинам, так как был изменен тип самолета, а вместе с тем изменилась и конфигурация мест. В соответствии с пунктом 12.1 Правил о перевозке пассажиров и багажа airBaltic оставляет за собой право в любое время предоставить пассажирам другие места в салоне самолета по оперативным причинам или из соображений безопасности. Из-за смены конфигурации самолета одной из пассажирок место 14A было заменено на 15А, другой - с 14С на 14E. При пересадке пассажирок система авиакомпании исходила из резервации и числа пассажиров. Пассажирки были рассажены по разным местам, потому что при покупке билетов не была проведена общая резервация", - рассказала Руководитель по корпоративной коммуникации airBaltic Алисе Бриеде.

В компании также заявили, что ценят мнение каждого клиента - это помогает улучшать и развивать услуги авиакомпании. Однако, если клиент недоволен предоставленным сервисом, то его просят обращаться в центр обслуживания клиентов airBaltic или писать претензию на сайте. "airBaltic проанализирует и рассмотрит каждую ситуацию, чтобы найти наилучшее решение", - отметила Алиса Бриеде.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!