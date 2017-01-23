"Проект кожа". Банк не оценил шутку клиента в разделе "цель платежа"

Перечисляя в интернет-банке деньги своим знакомым, родственникам или друзьям, в окошке "цель платежа" многие часто пишут всякую ерунду. Возможно, наша следующая история заставит вас быть более осмотрительными.

"В понедельник мой муж перечислил мне на личный счет в банке Nordea 350 евро для повседневных трат – на содержание ребенка, оплату счетов и поход к косметологу. Деньги были перечислены европлатежом, но на мой счет они так не пришли, - рассказывает читательница. - После долгих разбирательств и звонков в клиентский сервис банка, выяснилось, что деньги заблокированы по причине комментария к платежу".

"Мой муж назвал платеж "projekts kozha", в шутку имея в виду, что деньги предназначены на косметолога, как мы и договаривались".

Банк шутку не оценил и попросил женщину "предоставить документ, подтверждающий объяснение. Информация необходима, чтобы удостовериться, что платеж не нарушает санкции ООН/США/ЕС по определенным запретам".

Foto: DELFI Репортер

"Получается, что я злостный нарушитель. Нарушила какие-то то законы ООН. Это просто смешно, когда речь идет о 350 евро! – пишет шокированная женщина. - Что я имею в итоге: последние деньги закончились еще в понедельник, еда в холодильнике тоже. Также я имею полуторагодовалую дочь, которой все еще нужно покупать молочные смеси, а также продукты питания. Ну что ж, остается "поблагодарить" банк за предоставленную услугу и одолжить денег у подруги, так как питаться снегом и остатками продуктов, имея на руках маленького ребенка, невозможно! А другим хочу посоветовать - будьте осторожнее с комментариями к денежным переводам!"

Все дело в санкциях

В банке Nordea заявили, что постоянно анализируют информацию о платежах клиентов, в том числе проверяют поле "цель платежа". Это необходимо, чтобы обеспечить выполнение требований Закона о международных и национальных санкциях Латвийской республики.

"В данном случае информация о платеже совпала, поэтому, чтобы убедиться, не были ли нарушены ограничения, наложенные международными санкциями, банк запросил у клиентки дополнительную информацию. После получения объяснений, платеж был выполнен", - рассказывает руководитель коммуникационных проектов Nordea Эдгарс Жилде.

При этом он не стал раскрывать, о каком именно совпадении идет речь, сославшись на обязанность банков обеспечивать конфиденциальность сделок клиентов.

"Чтобы платеж проходил быстрее, клиенты должны указывать точную информацию о получателе (имя, фамилию, название, адрес/страну, год рождения/персональный код). В разделе "цель платежа" также нужно указывать четкую и однозначную информацию, на какие цели перечисляются деньги. Если появляются какие-то подозрения или вопросы, банк вправе потребовать уточнить информацию, - говорит Эдгарс Жилде. – Клиенты должны понимать, что контроль за платежами осуществляет не только банк-отправитель, но также корреспондентский банк и банк-получатель, то есть каждый из них может запросить дополнительную информацию, если возникнут вопросы".

Слова, которые лучше не использовать

По словам пострадавшей женщины, она является клиенткой Nordea уже 10 лет, но после этого случая, скорее всего, сменит банк. Впрочем, вряд ли это поможет. Как выяснил DELFI Репортер другие латвийские банки тоже зорко следят за тем, что пишут клиенты в окошке "цель платежа".

Возникает резонный вопрос – какие же слова находятся под запретом? А то напишешь ненароком "на пистолет" и будешь потом долго и сложно доказывать банку, что имелся в виду подарок на день рождения сыну.

В банке Swedbanka не смогли предоставить список конкретных слов, указав лишь на то, что тексты в окошке "цель платежа" могут проверяться, так как банк должен выполнять требования закона О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включающего в себя принципы "Знай своего клиента" (напомним, что по этой же причине клиентам банков были разосланы анкеты — прим. ред.).

На этот же принцип сослались и в банке SEB. "Банк должен знать, какую хозяйственную деятельность ведет клиент. Поэтому все данные совершаемых платежей автоматически фиксируются и анализируется, соответствуют ли сделки хозяйственной деятельности клиента. Если возникают какие-то сомнения, банк обычно просит клиента пояснить суть сделки. В свою очередь, если возникают подозрения о попытке легализации средств, добытых незаконным путем или попытке избежать уплаты налогов, банк обязан сообщать о них в соответствующие службы, - поясняет представитель банка SEB Елена Рылеева.

В связи с этим мы не рекомендуем "шутить", указывая цель платежа – данные сканируются автоматически, система может отреагировать на определенные слова, и платеж не будет совершен. В таком случае банк, обычно, связывается с клиентом, чтобы разобраться, но это занимает время, которое клиенты не хотят терять".

Большинство слов, на которые "реагирует" система, связаны с финансированием терроризма, названием террористических организаций, торговлей оружием и т.п. "Даже понимая, что это шутка, работники банка обязаны попросить дополнительные разъяснения у клиентов, как того требуют нормативные акты", - говорит Елена Рылеева.

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