В DELFI Репортер обратился гражданин России со статусом постоянного жителя ЕС и Латвии, который хотел получить для своего 7-летнего ребенка тот же статус, что уже есть у отца, но Департамент гражданства и миграции потребовал от первоклассника подтверждения знаний латышского языка на уровне А2. При этом в Отделе проверки уровня госязыка принимать экзамен на категорию отказались — сообщили, что для таких маленьких детей эту процедуру не проводят. Отец в замешательстве — что делать?

Россиянин Дмитрий (по просьбе автора письма, сохраняем его анонимность) - обладатель постоянного вида на жительство в Латвии (ПМЖ) с дополнительным статусом постоянного жителя ЕС. (Подробнее об этом статусе можно прочесть здесь .) При этом у 7-летнего ребёнка Дмитрия, который в прошлом году пошел в первый класс, есть лишь постоянный вид на жительство в Латвии без этого дополнительного статуса.

В чем разница статусов отца и сына? Как объяснил Дмитрий, в случае их переезда в другую страну Евросоюза (кроме Великобритании, Ирландии и Дании), он может по упрощенной процедуре обменять свой ПМЖ Латвии с дополнительным статусом на временный вид на жительство ВНЖ (в большинстве стран ЕС) или даже сразу на постоянный ПМЖ (в Испании). А вот его ребёнок этого сделать не может, поскольку не обладает дополнительным статусом "постоянный житель ЕС".

Отец решил уравнять себя и сына в правах и подал пакет документов в Департамент гражданства и миграции Латвии (ДГМ), чтобы заменить карточку ребенка "ПМЖ Латвии" на ПМЖ Латвии с дополнительным статусом "постоянный житель ЕС".