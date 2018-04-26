Россиянин Дмитрий (по просьбе автора письма, сохраняем его анонимность) - обладатель постоянного вида на жительство в Латвии (ПМЖ) с дополнительным статусом постоянного жителя ЕС. (Подробнее об этом статусе можно прочесть здесь .) При этом у 7-летнего ребёнка Дмитрия, который в прошлом году пошел в первый класс, есть лишь постоянный вид на жительство в Латвии без этого дополнительного статуса.
В чем разница статусов отца и сына? Как объяснил Дмитрий, в случае их переезда в другую страну Евросоюза (кроме Великобритании, Ирландии и Дании), он может по упрощенной процедуре обменять свой ПМЖ Латвии с дополнительным статусом на временный вид на жительство ВНЖ (в большинстве стран ЕС) или даже сразу на постоянный ПМЖ (в Испании). А вот его ребёнок этого сделать не может, поскольку не обладает дополнительным статусом "постоянный житель ЕС".
Отец решил уравнять себя и сына в правах и подал пакет документов в Департамент гражданства и миграции Латвии (ДГМ), чтобы заменить карточку ребенка "ПМЖ Латвии" на ПМЖ Латвии с дополнительным статусом "постоянный житель ЕС".
- 1. Как все было. Ребенку нужна категория, только где ж ее взять, а нигде!
- 2. Юрист: Ребенку не нужен никакой дополнительный статус, чтобы следовать за родителями
- 3. УДГМ: Пока так, но могут поднять возраст экзаменуемых до 13 лет
- 4. Бюро омбудсмена: требования сдачи госязыка не обосновны
- 5. Отдел проверки уровня госязыка ЦСО: детям не надо сдавать экзамен для получения статуса