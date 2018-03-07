Во время поездки в городском автобусе Виестур пережил весьма неприятный момент. В салоне находилась пьяная компания. Одного из молодых людей стошнило прямо на мужчину, после чего виновник инцидента сбежал. Пострадавший обратился с заявлением в Rīgas satiksme, однако, предприятие отказалось рассматривать его дело.

Инцидент произошел 23 февраля, в тот момент когда Виестур ехал в 55-м автобусе в сторону Яунмарупе. "На остановке я заметил четырех несовершеннолетних парней, которые были пьяные и курили. Они зашли в автобус вместе со мной. Незадолго до остановки, на которой мне нужно было выходить, одного из них вырвало прямо на меня, после чего он просто выскочил из автобуса", - вспоминает Виестурс.

Мужчина тоже вышел из автобуса и отправился домой пешком, чтобы поскорей снять испачканную одежду. Дома Виестур написал заявление в Rīgas satiksme в надежде, что виновного удастся найти - ведь в автобусе установлены видеокамеры. Однако RS отказалось это делать, сославшись на то, что это обязанность полиции. Мужчину возмутил ответ муниципального предприятия. "Я считаю, что они должны нести хоть какую-то ответственность за то, что произошло, потому что находиться в общественном транспорте в алкогольном опьянении запрещено. О том, чтобы пачкать остальных пассажиров, не знаю, но думаю, что правила те же. Неужели это моя вина, что я зашел в автобус, заплатил деньги и встал рядом не с тем человеком?" - не скрывает возмущения читатель.

В Rīgas satiksme порталу delfi.lv указали, что они не вправе разыскивать, задерживать и наказывать лиц, причинивших в общественном транспорте вред другим пассажирам. Также в тех случаях, когда в салоне произошла кража, виновного ищет и наказывает полиция, а не RS. "Записи с видеокамер мы вправе выдавать только полиции, так как их использование ограничивает Закон о защите данных физических лиц. Единственное нарушение, за которое предприятие может штрафовать - проезд без билета", - пояснила представитель Rīgas satiksme Байба Фелдмане - Барташевица.

Она также призвала сообщать о лицах, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или которые курят в салоне, а также мешают общественному порядку, водителю общественного транспорта или полиции.

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