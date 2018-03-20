"Прежде чем опишу ситуацию и суть вопроса, хотел бы подчеркнуть, что не отношусь ни к одной из всех возможных групп по защите животных. Как говорят в народе – “0 по фазе” в отношении животных. Бедным или брошенным животным мне помочь нечем, да и всех животных не спасти, поэтому не делаю исключений из правил. Тем более, есть куда более “сердечные” люди или же просто разные организации, помогающие животному миру", - так начал свое письмо в редакцию Михаил.

"В воскресенье, около 19:30 из окна CanCan Pizza, который находится в HyperMaxima в Иманте, наблюдал картину. Мужчина, очевидно, шёл в магазин, но вместе со своей собакой. Решил “убить 2-х зайцев за раз”. И выгулять четвероного друга, и в магазин сходить. Только вот согласно правилам т/ц, четвероногим вход запрещён, по логичным причинам. Поэтому мужчина просто привязал своего питомца к столбику, недалеко у входа, и пошёл по своим делам. Минут примерно на 20-30. Как я уже подчеркнул про себя ранее, я обычно абсолютно нейтрален в отношении животных. Это значит, что если я не делаю ничего хорошего для них, то и не делаю ничего плохого. В данной ситуации, я не до конца уверен, что, с одной стороны, обычное дело для нашего народа (привязал пса, и пошёл закупаться), а с другой, насколько это по отношению к самому четвероногому нейтрально или же гуманно? - задается вопросом Михаил.

На мой взгляд, в данной ситуации, присутствует непринуждённое живодёрство. Которое, однако, запрещается законом. Мы в ответе, за тех кого приручили. Несём ответственность не только за то, что могут сделать сами четвероногие, но и сам человек, по отношению к своему питомцу, которого приручил. Более подробно о том, что нельзя и что обязан делать хозяин животного, чётко и структурировано описано в законе о Защите животных.

На улице было не выше 0°С, может, и ниже. Было темно. Животное, очевидно, сидело на асфальте, и было чётко и ясно видно, что собака замёрзла (судя по поджатым лапам). От холода, понятное дело, справила малую нужду. Я думаю, у людей в данной ситуации, организм реагируют также, поэтому к самому животному претензий нет, и быть не может. И я очень сомневаюсь, что собака понимает, что хозяин просто отошёл в магазин по делам.

Дело в том, что рано или поздно, после подобного обращение, у животных, очевидно, могут начаться проблемы со здоровьем. Они, как и мы, не железные. Но проблема в том, что приручить животного, ума хватает, а вот средств его потом лечить — увы, но нет! Даже с маленькой собакой, походы к ветеринару, довольно затратные мероприятия. А люди всё чаще не хотят бороться, или проще говоря “париться”, и относят больных животных к ветеринару, прямиком на усыпление. Очень разумно и гуманно, не правда ли? Собаководы года, или по молодёжному — 100 lvl. Логичный вопрос напрашивается. Зачем нужно было тогда заводить? Пока был щенок – был милый, а как постарел – надоел?

Подобные ситуации, можно рассмотреть и с другой стороны. Во-первых, я не был бы так уверен, что все люди в этом мире милые и безгрешные. Откуда уверенность, что вернувшись после покупок, собака будет на том же месте? Её могли украсть, или просто отвязать, забавы ради. Ей мог нанести вред кто угодно, кому просто так взбредёт в голову. Могла и машина задавить (случайно, очень случайно, не заметив). Во-вторых, всегда есть люди, которые панически боятся собак. И неважно, будь то чихуахуа или ротвейлер. Породистая или нет. Кто-то боится, что укусит, кто-то что оближет. Их тоже можно понять. Спрогнозировать, что в голове у брошеной собаки, и как она себя поведёт, довольно сложно. В третьих, у кого-то может просто болит голова по разным причинам (мигрени и т.п.) и сильно громкий шум – как бой колоколов. В-четвёртых, найдутся и просто дотошные люди, борцы за чистоту, которые не смогут смериться с тем, что собаки справляют малую и большую нужду. В случае, когда собака на привязи у магазина или т/ц, особо большого выбора, где и как справить свою нужду, как бы ей может и ни хотелось, но выбора попросту нет!

Все люди разные. В конце концов, сколько людей — столько и мнений. Все люди имеют право быть самыми умными и всегда правыми в любом споре. Я не призываю сидеть и штудировать законы и в соответствии с ними строить своё поведение/отношение/жизнь. Сам такой ерундой не занимаюсь и не буду кому-либо советовать. В данной ситуации, как человеку со стороны, как человеку, не занимающийся спасением животных, мне все же интересно: что движет людьми в подобных ситуациях?

Необязательно знать законы. Можно задействовать 1% “серого вещества” и малость усилий, чтобы проанализировать рациональность собственных действий. Не собака нас выбирает и приручает. Если не хватает времени/сил/денег или ещё чего, зачем заводить собаку? У нас дома тоже маленький четвероногий друг. Но никому не приходило в голову, привязать его около входа в магазин. Как минимум страх вернутся и не найти на прежнем месте — уже достаточно, чтобы не продолжать.

Кто-то, устанавливает в старом городе маленькие домики для кошечек. Кто-то за них переживает и вроде как, никто особо не против, чтобы тот, кому не всё равно, помог бездомным кошкам. Может нужно и пересмотреть отношение к привязанным собакам у магазина? Желательно даже на законодательном уровне. К слову, не так уж было бы сложно решить этот вопрос. Собакам же начали вживлять чипы, чтобы проще было найти хозяина? Учитывая меркантильность людей, можно ввести прогрессивную систему штрафов. Первый условный 5-10€. Чтобы хозяину, было над чем подумать. А уже следующие, гораздо серьёзнее.

В данном случае, если хозяин также является Вашим читателем, или же его друзья, может быть, ему станет на самую малую долю стыдно. Стыдно перед тем, кто его так отчаянно ждал на холодном асфальте".

P.S. "Хозяин вернулся. Отвязал поводок, даже не нагнулся погладить собаку, за её ожидания. Лицо было кирпичом. А вот собака, напротив, была готова запрыгнуть на хозяина от радости".

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