Сложные и запутанные события происходили этой зимой в одном из многоквартирных домов в Пардаугаве, пишет delfi.lv. За несколько дней до начала сильных морозов отец — работник Госполиции и по совместительству домовладелец, отключил в квартире сыновей электричество. В свою очередь, подачу воды сократил так, что из крана текла маленькая струйка - ни помыться, ни постирать одежду. С помощью такого "психологического террора и унижений" мужчина пытался выставить детей и бывшую жену из своей квартиры.

* имена в истории изменены

Ансис (17 лет) и Юрис (21 год) жили в квартире отца с рождения. В 2003 году мужчина ушел из семьи и переехал жить в другое место. Детей растила мать. Однако, из-за финансовых трудностей она была вынуждена периодически уезжать на заработки в Англию, и тогда за мальчиками присматривала бабушка (мать отца), которая жила в этом же доме.

Привычный ритм жизни изменился четыре года назад, когда в дом вместе с новой семьей вернулся отец. Бабушку он попросил переселиться в другое место и старался ограничить ее общение с внуками, в свою очередь, сыновьям запретил приводить в гости друзей. Для пущего контроля в доме были установлены видеокамеры.

В начале года Ансис, Юрис и их мать получила от отца письмо, в котором говорилось, что между сторонами не заключён договор в аренде, поэтому они должны съехать. "Вдруг, зимой, они захотели, чтобы мы в течение месяца освободили эту невзрачную квартирку с печным отоплением. В противном случае нам угрожали судом", - вспоминает Айя, добавляя, что на тот момент она находилась в Англии и так быстро приехать не могла.