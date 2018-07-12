"Швы в трех местах". Поездка на такси закончилась вызовом скорой и полиции

"Швы в трех местах, все тело болит, лицо в ссадинах, вещи испорчены". Так для друга Ирины закончилась поездка домой на такси. Читательница уверяет, что водитель избил ее друга, в результате чего пришлось вызывать скорую и полицию. В компании Taxify отрицают, что водитель участвовал в драке.

Эта история приключилась в Пурвциемсе в минувшее воскресенье. Около 12.30 Ирина (имя изменено) и ее друзья решили вызвать такси, чтобы ехать домой. "Я вызвала Taxify, так как часто ими пользуюсь и в восторге от этой компании. Машина прибыла довольно быстро, даже 10 минут не прошло. Сели в такси втроём - я, моя подруга и мой молодой человек. Пока ехали разговаривали между собой и думали, кто оплачивать будет. Ехать нам до пункта назначения примерно 10 минут, - рассказывает читательница.

В итоге прибыли на место, водитель сказал: с нас три евро. Мы заплатили, с подругой вышли. Молодой человек тоже начинал выходить, как вдруг водитель выходит резко с машины и начинает его выталкивать. В итоге он его выкинул на асфальт, накинулся как зверь и начал бить до крови. Потом резко сел за руль и попытался уехать. Но со двора нелегко выехать, если ты ни разу тут не был. Он покружил вокруг дома,остановился рядом и предложил денег. Но в этот момент мы уже вызывали и скорую и полицию".

"Итог таков: у молодого человека в 3-х местах по 5 и 8 швов, все тело болит, лицо в ссадинах, вещи испорчены. Вопрос разве могут работать в такси такие неадекватные люди?! Мне теперь страшно ездить на такси", - говорит Ирина.

По словам читательницы, она так и не поняла, за что водитель избил ее молодого человека. "В полиции водитель сказал, что тот якобы медленно выходил, - говорит она.

Foto: DELFI Репортер

В компании Taxify подтвердили, что такая поездка действительно зарегистрирована, однако никаких жалоб не получено. "Также хотим отметить, что описание ситуации не соответствует истине и водитель Taxify не участвовал в физическом конфликте, - говорит представитель Taxify Лива Перконе. - Да, с пассажиром произошёл инцидент, из-за чего пришлось вызвать скорую помощь и полицию. Водитель дождался обе службы и добровольно дал показания. В рамках защиты личных данных пассажиров не можем предоставить более детальную информацию об участниках конфликта и обстоятельствах. Однако, мы верим в профессиональность правоохранительных органов в расследовании дела".

В Государственной полиции сообщили, что было получено заявление и по факту начато административное делопроизводство по статье 167.2 Кодекса административных нарушений - "Умышленное нанесение малозначительных телесных повреждений".

"Приняты объяснения от свидетельниц и водителя такси. Заявитель признан потерпевшим, в отношении него назначена экспертиза", - сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

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