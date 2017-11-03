Сломан позвоночник и выбита челюсть. В Плявниеках зверски убили котенка, второму удалось убежать

1 ноября под балконом многоэтажки на Павасара гатве жители обнаружили черного котенка с поломанным позвоночником и перебитыми лапами. Когда его нашли, малыш еще дышал, однако, травмы оказались слишком серьезными и котенок умер. Местные жители подозревают в содеянном дворника.

"Там жили два черных котенка - стерилизованы, отблошены, отглистованы. 1 ноября одного нашли под балконами, сломан позвоночник, лапки, выбита челюсть, ещё дышал. Ветеринар сказал, что это не собаки и не машина, котёнка убивали люди. Второй исчез бесследно. Вызвали полицию, хотя едва ли это что-то уже изменит. Это факты, эмоции не передаю, так как цензурных слов найти невозможно", - поделилась в социальной сети Facebook Ирина.

Беглеца удалось поймать через сутки. "Он так всех боялся, что готов был умереть, но не дастся в руки. Чудом его поймали, - рассказала местная жительница Лора. - Принесла домой. Котёнок сам кушает. Очень хорошенький! Сейчас спит в переноске". По словам женщины, оставить котенка у себя она не могла, так как занимается собаками.

Однако чернышу повезло. За ним приехали прямо ночью и забрали в новую жизнь. "Наш новый член семьи! Совсем не дикий, а ласковый и испуганный малыш", - подписала снимок Диана Буковска.

Foto: DELFI Репортер

Женщина живет в частном доме рядом. Черный котенок стал девятым по счету, которого она приютила у себя. "Малыш чувствует себя хорошо, уже освоился, играет. Остальная "кошачья" семья приняла его хорошо. Старшая кошка, которой 13 лет, предпочитает наблюдать за новым членом семьи со стороны, а кошка Машенька, которая помладше, тут же подошла к котенку и стала его вылизывать", - рассказала Диана. Имя малышу еще не придумали, но так заведено, что все клички котов в этой семье начинаются на букву "М". Смеясь, Диана признается, что они думали остановиться на восьмом котенке, однако, не смогли пройти мимо этого малыша. "Вы не подумайте, я не из этих кошатниц, которые держат в квартире в грязи и беспорядке по 40 кошек. Наши все ухожены, накормлены, а в доме чистота и уют", - говорит женщина.

Несмотря на то что котенка зверски убили на праздник Хэллоуин, местные жители считают, что это никак не связано. Многие уверены, что с котенком расправился дворник. "Она пришла работать весной этого года и тогда же начались разного рода конфликты из-за бездомных котов. Она просто высыпала кошачий корм, выливала воду, кричала, что скоро здесь все позакрывают и забетонируют все подвалы, - рассказала Инга. - Несколько раз мы вызывали муниципальную полицию. Сказали, нужно собирать подписи жильцов за то, что они не против, чтобы бездомные коты жили в подвале".

Сказано, сделано. "За" подписались 70% жильцов дома. С этим заявлением Инга планирует обратиться в компанию, обслуживающую дом. Одновременно подано заявление в полицию, в котором указан факт убийства котенка и назван подозреваемый.

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