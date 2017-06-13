Случай в CSDD: "На техосмотре мне пришлось заплатить налог за себя и за прежнего автовладельца"

Прошлым летом Вячеслав купил себе BMW, у которого техосмотр заканчивался в мае этого года. Когда мужчина приехал в CSDD на ТО, его огорошили новостью - налог нужно заплатить не только за 2017-й год, но и за весь 2016-й - мол, прежний владелец обратился в Службу госдоходов и вернул уплаченный ранее налог. При этом ни в CSDD, ни в СГД Вячеславу не смогли внятно объяснить, как такое возможно.

Вячеслав купил машину в августе прошлого года, в тот же день он официально стал новым владельцем. Налог за 2016 год был полностью уплачен прежним владельцем, а техосмотр был до мая 2017 года. Но когда подошел срок и мужчина собрался ехать в CSDD, начались чудеса.

"Собираюсь проходить ТО, а мне сообщают, что у меня долг за 2016-й год. Связываюсь с CSDD – говорят, бывший владелец вернул налог. На вопрос, как это возможно, комментарии не дают и направляют в Службу госдоходов. Они, в свою очередь, тоже не дают комментариев и просят написать заявление. ТО у меня завтра, а заявление обрабатывают до 30 дней! Опять обращаюсь в CSDD. Специалист говорит, что у него на практике такая ситуация впервые. Налог действительно был уплачен, но потом его возвратили бывшему владельцу. Теперь требуют с меня", - рассказывает Вячеслав.

На ТО мужчина все же приехал. Сначала с него пытались "содрать" налог за весь 2016-й год - а это 170 евро, но в итоге согласились на половину суммы. "Они все пытались выяснить, почему так могло произойти. Сказали, очень странный случай. В итоге считали на бумаге с калькулятором, сколько же я могу им заплатить. Взяли за половину 2016 года – 80 евро с копейками. В общем, мутно как-то все. Если бы годовой налог был небольшой, как у малолитражек, я бы особо не забивал голову. А так 170 евро... кусается", - говорит читатель.

Нужно отметить, что на запрос DELFI Репортера обе структуры тоже отреагировали не сразу. Они долго совещались между собой и согласовывали ответы с руководством. В итоге признали - прежний владелец машины действительно вернул налог, однако, Вячеслав не должен за это расплачиваться.

Начнем с того, что порядок уплаты налога и все, что с ним связано оговорено в Законе о налоге на эксплуатацию транспортного средства (далее - закон).

Согласно первой части пятой статьи закона, налог нужно платить в государственный бюджет за очередной календарный год и за предыдущие годы, если налог за эти годы не был уплачен. Согласно второй части пятой статьи закона, Дирекция безопасности дорожного движения не производит технический осмотр транспортного средства, если налог не был уплачен в установленном законом порядке. Учитывая вышесказанное, прежний автовладелец, проходя ТО в мае 2016 года, заплатил налог за весь 2016 год.

Foto: VID

В августе 2016 года автомобиль был продан, при этом продавец не запросил у покупателя выплату налога за оставшуюся часть года.

Foto: VID

Теперь внимание! В законе оговорен круг лиц, которым полагаются налоговые льготы и которые освобождены от уплаты налога. Согласно шестой статье закона, от уплаты налога, например, освобождены инвалиды, также налог не нужно платить, если на транспортное средство был наложен арест и его использование было запрещено.

В нашей истории прежний владелец машины входит в круг лиц, которые освобождены от уплаты налога. Поэтому после продажи автомобиля, он обратился в СГД с просьбой выплатить ему уплаченный налог за тот период 2016 года, когда машина принадлежала ему (с 1 января по 15 августа).

СГД выплатила переплаченный налог и подала в CSDD соответствующую информацию. Но! Информация, которую налоговики передали, оказалась ошибочной.

Foto: VID

Таким образом, когда в мае 2017 года новый автовладелец проходил ТО, в CSDD его попросили заплатить налог также за часть 2016 года (август-декабрь), за которую, по данным CSDD, налог был возвращен прежнему владельцу.

Foto: VID

"Это недоразумение, скорее всего, возникло из-за некорректной информации, переданной в CSDD о выплате прежнему владельцу переплаченного налога. К сожалению, СГД не может публично комментировать конкретный случай (это запрещает 22-я статья Закона о налогах и пошлинах), однако в любом случае автовладелец имеет право запросить обратно переплаченный налог", - говорит представитель СГД Эвита Тейце-Мамая.

В СГД также пообещали, что в дальнейшем будут тщательнее проверять отсылаемую информацию, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

Заявление о возвращении налога можно подготовить в свободной форме, указав марку автомобиля, модель, регистрационный номер, банковский счет, а также приложив документы, подтверждающие право на получение льгот. Заявление можно подать лично в центре обслуживания клиентов, отправив по почте или через электронную систему, выбрав вкладку "Информация для центров обслуживания клиентов СГД".

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