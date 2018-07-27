Это случилось вечером. Сын Виктории играл на стадионе Рижской 33 средней школы с друзьями, мальчишкам по 7-9 лет. Там же находились и трое подростков - девушка и двое парней, которые, по словам читательницы, видимо, заскучали и решили развлечься. "Находились они на расстоянии 20-30 шагов и тоже на территории школы, то есть видели, куда стреляют, понимали, что делают. А потом удрали. Не могу передать то состояние, в котором я была, когда в телефоне услышала голос другого ребенка, который сказал, что в моего сына стреляли", - с содроганием сердца вспоминает Виктория.
По словам женщины, дети растерялись и подбежали к 10-летнему мальчику, который играл неподалеку. Так как он постарше, то сразу сообразил, что делать. "Сразу вызвали полицию. Ждали 10 минут. Подростков пошли искать только с полицией, на площадку, что находится рядом на улице Лемешу. Но там их не оказалось. Полицейские сели в машину и поехали по району, один остался с нами, ждали скорую", - рассказывает женщина.
Спустя полчаса подростки сами вернулись на площадку. "Там как раз шел мой муж с полицейским, и кто-то из младших ребят указал им на этих подростков. Когда полицейский попросил подойти, они стали убегать. Муж с полицейским кинулись следом. Девушка остановилась сразу. Полицейский повел ее к машине, а за парнями бежал муж, - рассказывает Виктория. - Их помогли задержать другие подростки, которые были у школы. Когда парни пересекли дорогу, их окружили. Тот что с оружием, навёл пистолет на ребят и просил отпустить. А потом подбежал муж, и они согласились пройти к полицейской машине".
"Сыну попали в ногу. Ничего угрожающего жизни, но синяк расплывается. Вчера было больно ходить, сегодня уже лучше. Заявление написано, судмедэкспертиза пройдена. Ждем, - говорит Виктория.
Сейчас физически все в порядке. Эмоционально пока - нет. У нас на районе время от времени люди жалуются, что по окнам стреляют, часто обстреливают машины. Теперь, видимо, перешли на новый уровень".
В Государственной полиции подтвердили, что получали 24 июля вызов в Болдераю. "Вечером в районе прогуливались подростки. У одного из них, 2002 года рождения, с собой было пневматическое оружие, из которого он решил пострелять, в результате чего, очевидно, нечаянно попал в ногу ребенку 2008 года рождения. На место вызвали полицию и "скорую", - сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.
По факту случившегося Государственная полиция начала уголовный процесс по 13-й части Уголовного закона - преступные деяния против здоровья человека. Оружие изъято, назначены экспертизы.
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