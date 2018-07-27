Во вторник, 24 июля, в Болдерае на школьном стадионе трое подростков ранили из пневматического оружия 9-летнего мальчика. После этого попытались скрыться. А когда другие ребята попытались их остановить, наставили оружие на них. Вот что об этом случае DELFI Репортеру рассказала мама пострадавшего ребенка.

Это случилось вечером. Сын Виктории играл на стадионе Рижской 33 средней школы с друзьями, мальчишкам по 7-9 лет. Там же находились и трое подростков - девушка и двое парней, которые, по словам читательницы, видимо, заскучали и решили развлечься. "Находились они на расстоянии 20-30 шагов и тоже на территории школы, то есть видели, куда стреляют, понимали, что делают. А потом удрали. Не могу передать то состояние, в котором я была, когда в телефоне услышала голос другого ребенка, который сказал, что в моего сына стреляли", - с содроганием сердца вспоминает Виктория.

По словам женщины, дети растерялись и подбежали к 10-летнему мальчику, который играл неподалеку. Так как он постарше, то сразу сообразил, что делать. "Сразу вызвали полицию. Ждали 10 минут. Подростков пошли искать только с полицией, на площадку, что находится рядом на улице Лемешу. Но там их не оказалось. Полицейские сели в машину и поехали по району, один остался с нами, ждали скорую", - рассказывает женщина.

Спустя полчаса подростки сами вернулись на площадку. "Там как раз шел мой муж с полицейским, и кто-то из младших ребят указал им на этих подростков. Когда полицейский попросил подойти, они стали убегать. Муж с полицейским кинулись следом. Девушка остановилась сразу. Полицейский повел ее к машине, а за парнями бежал муж, - рассказывает Виктория. - Их помогли задержать другие подростки, которые были у школы. Когда парни пересекли дорогу, их окружили. Тот что с оружием, навёл пистолет на ребят и просил отпустить. А потом подбежал муж, и они согласились пройти к полицейской машине".

"Сыну попали в ногу. Ничего угрожающего жизни, но синяк расплывается. Вчера было больно ходить, сегодня уже лучше. Заявление написано, судмедэкспертиза пройдена. Ждем, - говорит Виктория.

Сейчас физически все в порядке. Эмоционально пока - нет. У нас на районе время от времени люди жалуются, что по окнам стреляют, часто обстреливают машины. Теперь, видимо, перешли на новый уровень".

В Государственной полиции подтвердили, что получали 24 июля вызов в Болдераю. "Вечером в районе прогуливались подростки. У одного из них, 2002 года рождения, с собой было пневматическое оружие, из которого он решил пострелять, в результате чего, очевидно, нечаянно попал в ногу ребенку 2008 года рождения. На место вызвали полицию и "скорую", - сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

По факту случившегося Государственная полиция начала уголовный процесс по 13-й части Уголовного закона - преступные деяния против здоровья человека. Оружие изъято, назначены экспертизы.

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