Эта история произошла в канун Рождества. Алина вместе с детьми решила съездить в гости к бабушке - из Риги в Резекне На полдороги машина "встала". В те дни стоял лютый мороз, на улице было минус 24 градуса. Темно, холодно, рядом ни души. Женщина позвонила спасателям, но те отказались помочь.

"Когда мы проехали по трассе примерно полтора часа, с машиной стало что-то происходить, - вспоминает Алина. - Чувствуя приходящий страх и панику, я очень надеялась доехать хотя бы до ближайшего населенного пункта, до которого оставалось всего километров 20. Но машина встала посреди темного леса. Рядом ни заправок, ни домов. На улице почти девять вечера, мороз -24 градуса, погреться негде".

"Позвонив на 112 и плача, объяснив ситуацию, я получила ответ: вам надо вызывать эвакуатор. Говорю сквозь слезы: "Мы же с детьми замерзнем, пока до нас доедет эвакуатор". Ответ: "Других вариантов нет".

Женщина признается, была шокирована ответом спасателей. "Понятно, что нужно вызывать эвакуатор, чтобы оттащить машину, но ему до нас добираться часа два-три. В ближайшем небольшом городке вряд ли имелся эвакуатор. А о реальной помощи людям, ДЕТЯМ, даже речи не было. Сидите, ждите, замерзайте в темном лесу, - вздыхает женщина.

Уехали мы, благодаря чистой случайности. По этой же трассе ехали коллеги-пожарные моего родственника. Нам помогли, спасли, согрели, машину оттащили до ближайшего населенного пункта, а нас доставили до пункта назначения. Спасибо им огромное! Получила совет от самих же спасателей – сразу звони в 112. Позвонила – ответ вы все уже знаете".

Как не замерзнуть в остывающей машине

В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили: 6 января в 20.40 действительно был зафиксирован звонок от женщины, которая сообщила, что не может завести машину. "Диспетчер сообщил возможное решение проблемы – вызвать эвакуатор, - сообщила представитель ГПСС Инта Шабоха.

Ответственные службы (спасатели и "скорая") не выезжают, если на дороге просто заглохла машина. Другое дело, если речь идет о проблемах со здоровьем или угрозе для жизни. Была ли такая угроза в случае с Алиной – предстоит выяснить. По данному случаю ГПСС начала служебную проверку.

С одной стороны, вроде бы понятно - спасатели и "скорая" не будут выезжать к человеку, у которого просто сломалась машина. В конце концов, все живы, здоровы. С другой стороны, как пережить эти два часа, пока ждешь эвакуатор. Особенно в остывающей машине находятся маленькие дети. Вот несколько простых советов от медиков тем, кто в мороз собрался в дальнюю поездку:

Всегда одевайтесь в соответствии с погодными условиями. То есть зимой обязательно должна быть шапка, перчатки, зимняя обувь. Даже если вы едете в машине, вы должны быть одеты так, как если бы находились на улице;

Неплохо бы взять дополнительную теплую одежду и теплые одеяла;

В аптечке обязательно должно быть специально термоодеяло (из фольги). Оно не согревает, но благодаря ему тело не будет отдавать тепло;

Очень важно (по мере возможности) двигаться;

Перед поездкой обязательно убедитесь, что ваш мобильный телефон заряжен. Звоните знакомым, родственникам, друзьям и просите помочь, хотя бы забрать детей;

Обязательно поставьте "треугольник" и включите "аварийки". Так вас будет легче заметить;

Попробуйте остановить проезжающие мимо машины и попросите погреться у них в салоне. Возможно, кто-то вас сможет дотащить до ближайшего населенного пункта.

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