"Средний балл Наташи — 9,92!" Отец: мою дочь лишили гранта на учебу в Германии

17 мая в большом зале Латвийского университета выпускникам латвийских школ выдавали сертификаты DSD II на знание немецкого языка, которые дают возможность поступить в немецкий университет без сдачи языковых экзаменов. Кульминацией этого праздника обычно становится вручение выдающимся ученикам Латвии грантов на получение образования в Германии от Службы академического обмена DAAD.

Учеба в государственных вузах этой страны на немецком языке обычно бесплатна, задача стипендии - покрывать расходы на существование и давать шанс на будущее талантливым детям, вне зависимости от материального положения семьи. В прошлом году ее размер составлял 700 евро в месяц, в этом обещали на 180 евро больше. Но кульминации и торжества равных прав не случилось: в последний момент стало известно, что Латвии в этом году не было выделено ни одной стипендии. Трехлетний марафон Наталии Шрейбер в позиции лидера завершился без награды.

Foto: DELFI

Наталия Шрейбер: в Азербайджане, Монголии и Болгарии стипендии дали

О Наталии Шрейбер портал DELFI писал в репортаже с организованных Институтом Гете дебатов на немецком языке "Нужно ли разрешить изучать русский язык как первый иностранный в латвийских школах?". Девушке из русскоязычной семьи тогда выпал жребий отстаивать позицию Contra, что было непросто, но Наталия блестяще справилась с задачей и получила путевку в международный финал, где завоевала второе место…

Вот почему со своей печальной историей отец Наталии Андрей Шрейбер обратился к порталу DELFI. Он рассказал, что изначально высшее образование Наталия Шрейбер планировала получать в Англии, где сегодня учится ее старшая сестра, что помогло бы снизить расходы на проживание. Но после проведенной с дочкой в 10-м классе беседы представителя немецкого DAAD о преимуществах выбора в пользу Германии, она изменила свой выбор страны. Тем более что обучение по выбранной ей профессии астрофизика именно в Германии предоставлено в очень высоком уровне.

Три года учебы в 1-й Рижской госгимназии (традиционно первой в рейтингах средних школ Латвии) Наталия шлифовала латышский язык и изучала немецкий, ведь с первого класса основной упор делался на английский. Также она сконцентрировалась на выполнении требований получения гранта от DAAD.

Список этих требований очень суров: успеваемость в школе (особенно оценки по выбранному предмету, у Наталии - "десятки", средний балл за первое полугодие, который ушел в Германию — 9,85, а по итогам года - 9,92), рекомендации преподавателей (физики и немецкого – блестящие) и куратора, академические критерии (окончила музыкальную школу по флейте, она вратарь команды по флорболу и капитан сборной школы, состоит в трех волонтерских организациях), связь с Германией (ее отец родился в Германии) и мотивационное письмо. Также Наталия участвовала в программе обмена с немецкими школами, у нее огромное число наград в олимпиадах по немецкому (самые важные - "золото" на вселатвийской и мировом конкурсе немецкой литературы, а также "серебро" на мировом конкурсе немецких дебатов), она прошла практику в немецкой фирме (переводчик), посещала германские университеты…

В прошлом году стипендию получили латвийские выпускники со средним баллом 9,2 (против 9,85 Наталии). На днях Наталия связалась с соискателями грантов из Азербайджана, Монголии и Болгарии (они познакомилась во время участия в международных олимпиадах) и с удивлением узнала, что там стипендии уже вручили. А в письме от DAAD, которое получил рижский представитель организации, не только не было никаких объяснений отказа, но и призывалось… не задавать лишних вопросов. Вот выдержка из того письма: "Я хочу заранее оповестить о результатах отбора оповестить по е-мейлу. К сожалению, ваши кандидаты не были в этом году успешны. Письма с отказами будут отправлены через портал. Мы просим в ближайшие дни не присылать встречных вопросов".

"Большой помощью от вас стало бы предание данного инцидента огласке, для того, чтобы те, кто верят в честность организации, задумались, стоит ли иметь с ней дело, - написал в DELFI Репортер отец девушки Андрей Шрейбер. - Возможно, узнав о данной ситуации, другие организации предложат свою поддержку лучшим выпускникам школ. Ведь на получение Гранта в этом году от Латвии номинировано четыре ученика. Все они лучшие в Латвии и соответствуют всем критериям DAAD. Каждый из них шел к стипендии на протяжении трех лет. И такой печальный финал без объяснения причин… Также хотелось бы предупредить о возможности такого печального исхода учеников, которые год или два назад вступили в борьбу за грант".

DAAD: Стипендии — любезность Германии, а не привилегия для Латвии

Портал Delfi связался с руководителем информационного центра DAAD в Риге доктором Хейко Ф. Мартенсом, а позже получил письмо с разъяснениями от представителя DAAD Иевы Дзелме. По ее словам, стипендия на получение высшего образования в Германии уже много лет присваивается выдающимся выпускникам школ многих стран мира, но конкуренция за нее идет в международных масштабах, а не в рамках одного государства. Ни одной стране не гарантируется минимальное число стипендий - никаких национальных квот нет.

"Раньше уже случалось, когда несмотря на отправленные заявки, стипендия в Латвии не присуждалась никому. В другие годы начислялось даже по две, а то и по три стипендии. То, что Германия присваивает такие стипендии, можно считать ее любезностью, а не само собой разумеющаяся привилегией".

В этом году, как пишет Иева Дзелме, конкуренция за стипендии была особенно сильная. Высочайший средний бал в аттестате школы продемонстрировали практически все кандидаты, которые претендовали на стипендию. В итоге решающее значение зачастую имели нюансы в мотивации и рекомендационных письмах. Несмотря на то, что Наталия Шрейбер была, без всяких сомнений, самым сильным кандидатом от Латвии, на международном уровне ей не хватило совсем немного пунктов, чтобы получить стипендию.

В разговоре с DELFI Репортер Хейко Ф. Мартенс отметил, что если кто из Латвии был достоин стипендии, так это Наталия Шрейбер, в первую очередь. Но не в его силах влиять на мнение авторитетной комиссии, которая распоряжается деньгами немецких налогоплательщиков.