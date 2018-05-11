Айвия Барда, мама незрячего парня Георга, обратилась в редакцию 7 мая. Женщина сообщила, что их вместе с сыном выставляют на улицу. В тот момент, когда она звонила, судебные исполнители уже вынесли из дома на улице Терветес в Юрмале мебель и другие вещи. Нетронутой осталась только комната сына, пишет delfi.lv. В свою очередь, Латвийский совет присяжных судебных исполнителей настаивает на том, что судебный исполнитель действовал на основании вступившего в силу решения суда.

Георгу 18 лет (на фото он вместе с социальным работником) и в этом году он надеется закончить среднюю школу. Благодаря хорошей успеваемости и общественной деятельности, он учился в США, в Государственной академии для незрячих в Миннесоте. Юноша умеет ездить на велосипеде, на водных лыжах, катается верхом, занимается спортом, а также сам обучил свою собаку-поводыря. Однако, сейчас, когда семья лишилась единственного жилья, мать обеспокоена - как сын сможет продолжать учебу? Дело в том, что у Георга была специально приспособленная для его нужд комната. "Поблизости нет ни друзей, ни родственников, у которых мы могли бы остаться. У нас есть возможность переехать в Упесциемс, но это слишком далеко от Бабите, где учится сын", - рассказывает Айвия.

История с жильем началась еще 10 лет назад. В начале 2000-го года банк Swedbanka выдал семье кредит в размере 150 тысяч латов на реновацию квартиры под залог самой квартиры и земли.

"Когда Георг потерял зрение, я много времени проводила в больницах и не могла выплачивать кредит. В то время, в 2004 и 2005 годах банки вели очень агрессивную политику. У меня снимали с пенсии по инвалидности сына больше года, я даже не знала этого", - рассказывает женщина.

В 2009-м году семья была больше не в силах выплачивать кредит и жилье потеряла. Swedbank приобрел его на аукционе, но Айвия все же договорилась с банком, что выкупит квартиру, как только сыну исполнится 18 лет. Однако в итоге банк решил иначе и, не считаясь с семьей, год назад продал квартиру другим покупателям. "По заданию нового владельца судебные исполнители вели себя очень агрессивно. Даже грозились отравить собаку Георга", - рассказывает Айвия.

В свою очередь, в Латвийском совете присяжных судебных исполнителей указывают на то, что в описанном эпизоде производилось повторное введение во владение недвижимого имущества и что ранее женщине был дан срок для добровольного выполнения решения суда, однако, она им не воспользовалась. "Упреки в свой адрес об агрессии и угрозах отравить собаку присяжный судебный исполнитель полностью отвергает, называя их очерняющими и лживыми", - указывают в Совете присяжных адвокатов.

Женщина несколько раз обращалась в суд, пытаясь оспорить решения, связанные с перенятием квартиры в собственность другим владельцем. "Георга как инвалида первой группы нельзя выставлять на улицу", - говорит она. Женщина также подала в суд жалобу, оспаривая перенятие новым владельцем квартиры 7 мая, о чем он заранее предупреждал, обещая выставить семью на улицу. Однако, рассмотрение дела назначено только на 18 мая. "На мой взгляд, это абсолютное бесправие, даже полиция не может ничего сделать, пока нет судебного решения. Но ведь Георг ни в чем не виноват. Он столько для Латвии сделал. Но похоже, здесь такой человек просто не нужен", - вздыхает женщина.

Представитель Swedbanka Кристине Якубовска указывает, что квартира семьи Барда перешла во владении банка 3 сентября 2009 года, в свою очередь, в Земельную книгу была вписана в марте 2012 года. Банк принял во внимание жизненный рассказ клиентки и особые потребности ребенка, поэтому не передал судебному исполнителю выданное судом сообщение о том, что имущество перешло во владение Swedbanka. Это бы означало, что клиентку с семьей выставили бы на улицу.

"На протяжении восьми лет клиентка жила уже в принадлежащей банку квартире и все это время было ей дано, чтобы найти подходящее жилье", - указывает представитель Swedbank.

Банк пришел к выводу, что клиентка не решает жилищный вопрос, кроме того, ее нахождение в квартире привело к существенным убыткам для предприятия - в июле 2017 года объект недвижимости был продан. Новый владелец сам предложил выкупить квартиру и был проинформирован о том, что там проживает бывшая владелица. "Насколько банку известно, новый владелец пытался договориться об освобождении квартиры, предлагая денежную компенсацию или небольшую квартиру в Юрмале, но предложение было отвергнуто", - рассказывает Якубовска.

В начале этого года банк пытался встретиться с клиенткой и путем социального примирения предлагал освободить ее от оставшихся обязательств. Айвия от предложения отказалась. "Программа социального примирения предусмотрена для заемщиков, оформивших ипотечных кредит, и их поручителей, чье имущество продано и после его реализации остался непогашенный долг. Льготы предусмотрены для социально незащищенных жителей, например, для лиц с инвалидностью, многодетных семей, неработающих пенсионеров и других", - поясняет представитель банка.

О том, что Айвия с ребенком инвалидом оказалась на улице проинформировано Бюро омбудсмена. Представитель бюро Эвита Берке указывает, что в ситуации, когда судебное решение в гражданско-правовом споре вступило в силу, лицо может выполнять его добровольно. В этом случае не будет применён принудительный механизм выполнения решения, который зачастую связан с негативными эмоциями и неудобствами. Омбудсмен также надеется, что так как Айвия и Георг обратились в Совет присяжных судебных исполнителей, будет проведена соответствующая и тщательная проверка обстоятельств случившегося.

Совет присяжных судебных исполнителей обращает внимание на то, что как только была получена жалоба, совет незамедлительно предоставил ответ, объяснив, что указанные в жалобе обстоятельства не вправе оценивать и что этот вопрос находится в компетенции Министерства юстиции, куда лица и обратились.

"У семьи, которая оказалась без крыши над головой, есть право обращаться в самоуправление за помощью", - указывает Берке.

В свою очередь, в Юрмальской думе сообщили, что в случае, если лицо законно выставили из жилья и семья вовремя не позаботилась о новом месте жительства, самоуправление может предложить ночлежку. Несовершеннолетний ребёнок может получать услуги кризисного центра, также семья может обратиться в Социальную службу, которая примет решение о необходимой социальной помощи.

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